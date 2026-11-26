ANTD.VN - Chiều 26-11, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội tổ chức diễn tập phương án dẫn đoàn, xếp xe và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Hội nghị cấp cao CLMV lần thứ 12 và Hội nghị cấp cao ACMECS lần thứ 11.

Buổi diễn tập nhằm kiểm tra, đánh giá khả năng triển khai phương án, sự phối hợp giữa các lực lượng, đồng thời chủ động xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình đón, dẫn các đoàn đại biểu quốc tế đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Theo phương án, các tổ công tác được bố trí tại những tuyến đường, nút giao thông trọng điểm và khu vực xung quanh địa điểm tổ chức hội nghị. Lực lượng CSGT tập trung thực hành các nội dung dẫn đoàn, điều tiết, phân luồng giao thông, bảo đảm hành trình di chuyển của các đoàn đại biểu diễn ra thông suốt, an toàn.

Lực lượng CSGT diễn tập phương án tại Trung tâm Hội nghị quốc gia

Cùng với đó, công tác xếp xe, bố trí vị trí đỗ phương tiện được triển khai theo sơ đồ cụ thể, bảo đảm khoa học, thống nhất, đáp ứng yêu cầu đón tiếp và phục vụ các đoàn đại biểu. Các tình huống phối hợp giữa tổ dẫn đoàn, tổ điều tiết giao thông và lực lượng làm nhiệm vụ tại khu vực đón, trả khách, bãi đỗ xe cũng được thực hành sát với yêu cầu thực tế.

Đoàn xe di chuyển trên các tuyến đường theo phương án

Thông qua diễn tập, các đơn vị tiến hành rà soát toàn diện quy trình thực hiện, đánh giá khả năng phối hợp, kịp thời phát hiện những bất cập để điều chỉnh, bổ sung phương án. Qua đó, từng cán bộ, chiến sĩ nắm chắc nhiệm vụ, vị trí công tác và phương thức phối hợp, bảo đảm xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống có thể phát sinh.

Hình ảnh các chiến sĩ tham gia diễn tập

Việc tổ chức diễn tập thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm của Phòng CSGT Công an TP Hà Nội trong công tác chuẩn bị, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ các sự kiện đối ngoại quan trọng. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về lực lượng, phương tiện và phương án tổ chức, lực lượng CSGT quyết tâm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các đoàn đại biểu quốc tế, góp phần phục vụ thành công hai hội nghị cấp cao diễn ra tại Thủ đô.