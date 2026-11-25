ANTD.VN - Tới bệnh viện thăm các nạn nhân vụ sập nhà trên phố Nguyễn Văn Tuyết, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị các cơ sở y tế tập trung cao nhất nguồn lực để cứu chữa, chăm sóc người bệnh...

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng thăm hỏi bệnh nhân gặp nạn (Ảnh: VGP)

Tối 24-11, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã đi thăm các nạn nhân trong vụ sập nhà tại cửa hàng ăn uống trên phố Nguyễn Văn Tuyết (phường Đống Đa, thành phố Hà Nội), hiện đang điều trị tại Bệnh viện Xanh Pôn và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Cùng đi với Thủ tướng có Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng.

Tại các bệnh viện, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã thăm hỏi tình hình sức khỏe, động viên các nạn nhân và thân nhân gia đình nỗ lực vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị, sớm hồi phục sức khỏe. Thủ tướng chia sẻ với những mất mát, đau thương mà các gia đình có người thân tử vong trong vụ việc phải gánh chịu.

Thủ tướng đề nghị các cơ sở y tế tập trung cao nhất nguồn lực, nhân lực, trang thiết bị và thuốc men, tích cực cứu chữa, chăm sóc các nạn nhân; ưu tiên những trường hợp bị thương nặng, bảo đảm các điều kiện điều trị tốt nhất, hạn chế thấp nhất những tổn thất về người và di chứng do vụ việc gây ra.

Thủ tướng động viên các gia đình nạn nhân, chỉ đạo các bệnh viện tập trung cứu chữa, chăm sóc người bị nạn (Ảnh: VGP)

Thủ tướng cũng yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục khẩn trương khắc phục hậu quả vụ sập nhà, thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo tại Công điện số 75/CĐ-TTg ngày 24/11/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, thành phố Hà Nội cùng chính quyền địa phương tổ chức chu đáo việc thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời cả về vật chất lẫn tinh thần đối với gia đình có người tử vong và người bị thương; rà soát, gia cố các công trình lân cận bị ảnh hưởng để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân trong khu vực.

Như ANTĐ đã đưa tin, theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, liên quan vụ sập nhà xảy ra tại địa chỉ 168 Nguyễn Văn Tuyết, Sở Y tế đã khẩn trương chỉ đạo các bệnh viện Đống Đa, Xanh Pôn, Hòe Nhai, Phòng khám đa khoa 125 Thái Thịnh và Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường.

Tính đến tối 24-11, đã có 7 người tử vong; 9 người bị thương tiếp tục được điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn. Trong đó tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội có 4 bệnh nhân.