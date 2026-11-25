ANTD.VN - Tiếp xúc cử tri Hà Nội sáng 25-11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: Phải kiểm soát vững chắc lạm phát để bảo vệ thu nhập thực, cải thiện và nâng cao đời sống thực của nhân dân, đó là mục tiêu và kỳ vọng rất lớn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri Hà Nội (Ảnh: Như Ý)

Sáng nay, 25-11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thuộc đơn vị bầu cử số 1 thành phố Hà Nội đã tiếp xúc cử tri 10 phường (Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa) sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng - Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội và các đồng chí lãnh đạo thành phố cùng dự.

Tại Hội nghị, đoàn ĐBQH thành phố đã báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 2 - Quốc hội khóa XVI và thông báo trả lời những kiến nghị trong đợt tiếp xúc cử tri lần trước. Tiếp đó, các cử tri phát biểu ý kiến phản ánh, trao đổi, góp ý về các công tác hoạt động của Quốc hội, trung ương và thành phố Hà Nội…

Phát biểu sau khi lắng nghe ý kiến của các cử tri, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời chia buồn với gia đình các nạn nhân, gửi lời thăm hỏi tới những người bị thương trong vụ sập nhà xảy ra ở phố Nguyễn Văn Tuyết sáng 24-11.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị thành phố Hà Nội sớm ổn định cuộc sống, nơi ăn ở, sinh hoạt cho nhân dân, đồng thời tiếp tục kiểm tra, củng cố, đảm bảo an toàn cho các khu dân cư, hạn chế tình trạng cháy nổ.

Đặc biệt, thành phố phải có giải pháp xử lý dứt điểm những nguy cơ mất an toàn cháy nổ, không thể để tiếp diễn những vụ việc tương tự, để người dân an tâm lao động, sản xuất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri (Ảnh: Như Ý)

Về các nội dung khác, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thông tin, nhiệm vụ trọng tâm ngay sau Kỳ họp thứ 2 - Quốc hội khóa XVI là nhanh chóng đưa các luật, nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua đi vào cuộc sống, triển khai hiệu quả.

Trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Quốc hội đặt ra mục tiêu phấn đấu năm 2027 tăng trưởng từ 10% trở lên, đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, hai yêu cầu này gắn kết rất chặt chẽ với nhau.

Dẫn chứng số liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 10 tháng đầu năm của Hà Nội tăng khoảng 4,92% so với cùng kỳ 2025, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, đối với một gia đình sống bằng đồng lương, giá cả là câu chuyện phải tính toán từng ngày, từng bữa ăn, từ việc học hành của con cái đến chi phí thuốc men cho cha mẹ. Cũng vì thế, khi xem xét kế hoạch ngân sách, Quốc hội phải tính toán rất kỹ lưỡng những yếu tố cụ thể này trong điều hành chính sách.

Mặt khác, có ổn định kinh tế vĩ mô thì doanh nghiệp mới yên tâm đầu tư mở rộng sản xuất, từ đó mới tạo thêm được nhiều việc làm; người lao động có việc làm ổn định, giá cả được giữ vững thì thu nhập tăng thêm mới thực sự cải thiện được đời sống.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Phải kiểm soát vững chắc lạm phát để bảo vệ thu nhập thực, cải thiện và nâng cao đời sống thực của nhân dân, đó là mục tiêu và kỳ vọng rất lớn.

Về công tác cán bộ và hoạt động của bộ máy chính quyền hai cấp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá, vấn đề này đang được Hà Nội chỉ đạo triển khai tích cực. So với một năm trước, hoạt động của bộ máy chính quyền cơ sở đã vận hành tốt hơn trước rất nhiều.

Đặc biệt, vừa qua Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành kế hoạch rà soát tổng thể đội ngũ cán bộ tại toàn bộ 126 xã, phường cấp cơ sở để kịp thời bố trí, tăng cho những nơi còn thiếu hụt. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu “giao thêm việc cho cơ sở, đồng thời bắt buộc phải giao đủ thẩm quyền và bảo đảm đầy đủ các điều kiện cần thiết để cơ sở thực thi công vụ”.

Về một số dự án lớn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Hà Nội phải sớm chuẩn bị mặt bằng, thông tin cho các hộ có đất dự kiến thu hồi về phương án và tiến độ để người dân thu xếp cuộc sống. Thành phố đã có Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, lựa chọn việc gì để đầu tư trước cũng phải tính đến lợi ích của cả vùng và cả nước.

Người đứng đầu Đảng, Nhà nêu rõ, mỗi bước phát triển của Thủ đô phải nâng chất lượng sống của người dân và gìn giữ những giá trị làm nên Hà Nội. Vì thế, ngay từ khi duyệt quy hoạch khu dân cư mới, phải dành đất cho trường học, trạm y tế và sân chơi; người dân ngoại thành cũng cần những dịch vụ thiết yếu có chất lượng ngay nơi mình sống.