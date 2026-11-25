ANTD.VN - Bộ Nội vụ vừa ban hành thông tư bãi bỏ 33 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành, trong đó có quy định liên quan cơ cấu ngạch công chức, hoạt động thôn, tổ dân phố.

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành, liên tịch ban hành. Thông tư có hiệu lực từ 15/1/2027.

Theo đó, 33 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành, liên tịch ban hành được bãi bỏ.

Đáng chú ý, một số văn bản liên quan đến hướng dẫn về tiền lương, cơ cấu ngạch công chức, ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư sẽ hết hiệu lực trong năm 2027.

Cụ thể, Thông tư số 13/2022/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức; Thông tư số 04/2024/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2022/TT-BNV bị bãi bỏ.

Thông tư 13 quy định việc xác định cơ cấu ngạch công chức của từng cơ quan, tổ chức hành chính của các bộ, ngành, địa phương được căn cứ vào 3 yếu tố.

Đầu tiên ngạch công chức xác định trên danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành và vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên môn dùng chung do Bộ Nội vụ và các bộ quản lý ngành, lĩnh vực hướng dẫn theo quy định.

Tiếp đến dựa vào mức độ phức tạp của công việc và số lượng biên chế công chức cần bố trí theo từng vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Tiêu chuẩn chức danh ngạch công chức chuyên ngành tương ứng với vị trí việc làm.

Liên quan đến trình tự xác định ngạch công chức, người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức căn cứ danh mục vị trí việc làm và số lượng biên chế công chức bố trí theo từng vị trí việc làm tại cơ quan, tổ chức mình để xác định tỷ lệ % công chức giữ các ngạch công chức theo từng chuyên ngành tại cơ quan, tổ chức, báo cáo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Tiếp đến, người đứng đầu cơ quan quản lý công chức phê duyệt cơ cấu ngạch công chức phù hợp với mức độ phức tạp của công việc theo vị trí việc làm, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động của cơ quan sử dụng công chức.

Bên cạnh đó, bộ phận làm công tác tổ chức cán bộ của cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm tham mưu, giúp người đứng đầu thực hiện việc xác định số lượng ngạch công chức và cơ cấu ngạch công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Như vậy, những quy định trên sẽ không còn hiệu lực từ tháng 1/2027.