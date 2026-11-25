ANTD.VN - Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026, Cụm thi đua số 8 – Công an thành phố Hà Nội triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền thiết thực, hướng tới nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện bình đẳng giới, xây dựng gia đình hạnh phúc, cơ quan văn hóa, môi trường công tác an toàn, lành mạnh.

Cụm thi đua số 8 Công an Hà Nội lan tỏa thông điệp bình đẳng giới, phòng ngừa bạo lực

Với chủ đề “Bình đẳng giới – Xây dựng gia đình hạnh phúc, cơ quan văn hóa; Phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới”, các hoạt động được Cụm thi đua số 8 triển khai đồng bộ, đa dạng về hình thức, chú trọng tính thiết thực và khả năng lan tỏa. Trong đó, công tác tuyên truyền được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, nhằm giúp mỗi cán bộ, chiến sĩ nhận thức đầy đủ hơn về ý nghĩa, vai trò của bình đẳng giới trong gia đình, cơ quan và xã hội.

Theo đó, Cụm thi đua đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền trên các nền tảng truyền thông, mạng xã hội; tổ chức treo băng rôn, pano, khẩu hiệu tại trụ sở các đơn vị, tạo không khí hưởng ứng rộng khắp. Nội dung tuyên truyền tập trung làm rõ các quy định của pháp luật về bình đẳng giới, quyền và trách nhiệm của mỗi cá nhân; đồng thời nâng cao nhận thức về phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và ứng phó với các hành vi bạo lực trên cơ sở giới.

Không chỉ dừng lại ở hình thức tuyên truyền trực quan, Cụm thi đua số 8 còn chú trọng tổ chức các hoạt động tọa đàm, diễn đàn, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm. Đây là dịp để cán bộ, chiến sĩ cùng nhìn nhận những vấn đề đặt ra trong thực tiễn, chia sẻ cách làm hiệu quả, từ đó nâng cao kỹ năng nhận diện, phòng ngừa và xử lý các tình huống liên quan đến bạo lực trên cơ sở giới. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường làm việc tôn trọng, bình đẳng, đoàn kết; phát huy vai trò, năng lực của mỗi cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như công tác xây dựng đơn vị.

Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động hưởng ứng là chương trình tọa đàm trao đổi về bình đẳng giới, được tổ chức vào 8h ngày 25-11-2026 tại Hội trường Công an phường Tây Hồ. Chương trình có sự tham gia trao đổi của báo cáo viên PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Thông qua những nội dung trao đổi chuyên sâu, chương trình hướng tới cung cấp thêm kiến thức, góc nhìn về bình đẳng giới, vai trò của gia đình và cơ quan trong xây dựng các mối quan hệ ứng xử văn minh, tôn trọng và chia sẻ. Đồng thời, khuyến khích mỗi cán bộ, chiến sĩ chủ động thay đổi nhận thức, hành động từ những việc làm cụ thể, không định kiến giới, không dung túng cho hành vi bạo lực, góp phần xây dựng môi trường sống và làm việc an toàn.

Với thông điệp “Bình đẳng giới từ gia đình đến cơ quan – Tôn trọng để gắn kết, yêu thương để sẻ chia, hành động để đẩy lùi bạo lực”, Cụm thi đua số 8 mong muốn lan tỏa tinh thần bình đẳng, nhân văn trong mỗi đơn vị và toàn xã hội

Đáng chú ý, việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động không chỉ mang ý nghĩa tuyên truyền trong một thời điểm mà còn hướng tới tạo chuyển biến bền vững trong nhận thức và hành động. Bình đẳng giới cần được thực hiện thường xuyên, bắt đầu từ cách ứng xử trong mỗi gia đình, sự tôn trọng giữa đồng nghiệp và trách nhiệm của từng cá nhân đối với cộng đồng.

Với thông điệp “Bình đẳng giới từ gia đình đến cơ quan – Tôn trọng để gắn kết, yêu thương để sẻ chia, hành động để đẩy lùi bạo lực”, Cụm thi đua số 8 mong muốn lan tỏa tinh thần bình đẳng, nhân văn trong mỗi đơn vị và toàn xã hội. Qua đó, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, cơ quan văn hóa, môi trường công tác đoàn kết, kỷ cương, an toàn, không có bạo lực; đồng thời phát huy trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện bình đẳng giới, vì sự phát triển bền vững của cộng đồng.