Tại Hội nghị, bà Phạm Thị Hương Giang, Trưởng Ban Công tác Phụ nữ, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã công bố Quyết định số 492/QĐ-MTTW-BTT ngày 11/11/2026 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc thành lập Cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trực thuộc Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Quyết định này được ban hành trên cơ sở Quyết định số 659-QĐ/TW ngày 02/11/2026 của Bộ Chính trị quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội, cùng Kết luận số 06-KL/ĐUDV,MT&CĐTTW ngày 11/11/2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương.

Ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, trao quyết định thành lập Cơ quan Trung ương Hội LHPN Việt Nam cho Thường trực Trung ương Hội LHPN Việt Nam

Theo đó, lãnh đạo Cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam gồm Chủ tịch và các Phó Chủ tịch; trong đó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam là Thủ trưởng Cơ quan, Phó Chủ tịch Thường trực là Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan và các Phó Chủ tịch là Phó Thủ trưởng Cơ quan.

Cơ cấu các ban, đơn vị tham mưu, giúp việc gồm: Ban Công tác Phụ nữ, Ban Công tác Gia đình - Xã hội và Văn phòng.

5 đơn vị sự nghiệp trực thuộc gồm: Báo Phụ nữ Việt Nam, Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam, Học viện Phụ nữ Việt Nam, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Trung tâm Hỗ trợ Phụ nữ Phát triển, bên cạnh các doanh nghiệp do cơ quan, tổ chức làm chủ sở hữu hoặc thực hiện quyền đại diện phần vốn góp nếu có.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Phi Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Theo ông Nguyễn Phi Long, trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân đang tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, các nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy là nhiệm vụ rất quan trọng để cơ quan Trung ương Hội thực sự là cơ quan tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Trung ương Hội triển khai các quyết sách từ Trung ương xuống cơ sở.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Lê Thị Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khẳng định, việc công bố quyết định thành lập Cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam theo mô hình mới là dấu mốc quan trọng trong quá trình kiện toàn tổ chức bộ máy, tạo điều kiện để Hội tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.