ANTD.VN - Việt Nam đã thu hẹp 70,7% khoảng cách giới, cao hơn mức trung bình toàn cầu và khu vực; riêng lĩnh vực tham gia và cơ hội kinh tế đạt 75,2%, đưa Việt Nam vào nhóm 50 nền kinh tế dẫn đầu thế giới.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo

Ngày 26/11, Bộ Nội vụ phối hợp Bộ Y tế tổ chức hội thảo tham vấn quốc gia của ACWC năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy khẳng định, Việt Nam luôn chú trọng gắn việc thực hiện các cam kết khu vực với mục tiêu, ưu tiên phát triển quốc gia và tham gia các cơ chế hợp tác ASEAN với vai trò là thành viên tích cực, chủ động và có trách nhiệm, trong thập kỷ qua Việt Nam đã ban hành/sửa đổi nhiều luật và bộ luật theo hướng bảo đảm lồng ghép vấn đề bình đẳng giới, đặc biệt là các chương trình, đề án, kế hoạch trực tiếp thúc đẩy bình đẳng giới.

Cụ thể như: Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030, Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2026-2030, Chương trình tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021-2030, Chương trình truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030, Đề án "Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025”.

Nỗ lực này đã được phản ánh qua các kết quả nổi bật: Việt Nam đã thu hẹp 70,7% khoảng cách giới, cao hơn mức trung bình toàn cầu và khu vực; riêng lĩnh vực tham gia và cơ hội kinh tế đạt 75,2%, thuộc nhóm 50 nền kinh tế dẫn đầu thế giới.

Trong nhiệm kỳ 2026-2031, lần đầu tiên Việt Nam có 5 nữ lãnh đạo cấp cao, gồm 1 Ủy viên Bộ Chính trị; 1 Phó Chủ tịch nước; 2 Phó Chủ tịch Quốc hội và 1 Phó Thủ tướng Chính phủ; hơn 82% địa phương cấp tỉnh có lãnh đạo chủ chốt là nữ.

Ở khu vực tư nhân, phụ nữ nắm giữ 38,6% vị trí quản lý cấp cao tại các doanh nghiệp quy mô vừa; tỷ lệ nữ giám đốc điều hành đạt 39,1%, cao hơn đáng kể so với mức trung bình 24,2% của ASEAN.

Những kết quả nêu trên là cơ sở quan trọng để Việt Nam tiếp tục đóng góp vào các nỗ lực chung của ASEAN.

Thứ trưởng Nội vụ Cao Huy phát biểu khai mạc hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe đại diện Ban Thư ký ASEAN và các Đại diện ACWC của Thái Lan chia sẻ kết quả đánh giá cuối kỳ việc triển khai Kế hoạch công tác ACWC giai đoạn 2021-2025, cũng như kết quả đánh giá cuối kỳ hai Kế hoạch hành động khu vực ASEAN về xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và xóa bỏ bạo lực đối với trẻ em giai đoạn 2016-2025.

Trên cơ sở phân tích những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và thách thức đặt ra trong quá trình triển khai, hội thảo đã cập nhật các định hướng, ưu tiên trọng tâm của Kế hoạch công tác ACWC giai đoạn 2026-2030 và các Kế hoạch hành động khu vực ASEAN giai đoạn 2026-2035, qua đó tạo cơ sở cho việc xác định các nội dung hợp tác phù hợp trong thời gian tới.

Trong phiên thảo luận chuyên đề, đại diện Vụ Công tác thanh niên và Bình đẳng giới (Bộ Nội vụ) và Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) đã chia sẻ về các lĩnh vực ưu tiên của Việt Nam trong công tác thúc đẩy và bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em giai đoạn tới.

Thông qua hội thảo, Việt Nam có thêm cơ hội trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật các định hướng hợp tác khu vực và tham vấn ý kiến của các cơ quan, tổ chức, đối tác liên quan nhằm góp phần hoàn thiện các ưu tiên hợp tác của ACWC trong thời gian tới.