ANTD.VN - Trước yêu cầu bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn tuyệt đối cho các đoàn đại biểu cấp cao tham dự hai hội nghị quốc tế tại Hà Nội, Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội đã chủ động triển khai phương án tổng thể, bố trí lực lượng, phương tiện, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ dẫn đoàn, phân luồng, điều tiết giao thông và xếp xe.

Ngày 26-11, thực hiện phương án của Công an TP Hà Nội, Phòng CSGT tổ chức hội nghị triển khai phương án tổng thể bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), dẫn đoàn và xếp xe phục vụ Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Mi-an-ma - Việt Nam lần thứ 12 (CLMV 12) và Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mê Công lần thứ 11 (ACMECS 11). Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng CSGT chủ trì hội nghị.

Hai sự kiện này diễn ra trong các ngày 27 và 28-11 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (số 2 Đại lộ Thăng Long, phường Từ Liêm, Hà Nội), với sự tham dự của lãnh đạo cấp cao các nước và các đại biểu quốc tế.

Chủ động phương án đón, dẫn đoàn

Đây là những sự kiện đối ngoại quan trọng, đặt ra yêu cầu cao đối với công tác bảo đảm an ninh, an toàn, trong đó nhiệm vụ bảo đảm TTATGT, tổ chức dẫn đoàn, phân luồng, điều tiết giao thông trên các tuyến đường phục vụ hoạt động của các đoàn đại biểu được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Chủ động từ sớm, Phòng CSGT đã xây dựng phương án tổng thể, tổ chức khảo sát thực địa, rà soát các tuyến đường, nút giao thông trọng điểm, khu vực xung quanh Trung tâm Hội nghị Quốc gia và các tuyến đường dự kiến có đoàn đại biểu di chuyển.

Phòng CSGT đã xây dựng phương án tổng thể từ sớm, sẵn sàng cho nhiệm vụ quan trọng

Trên cơ sở đó, đơn vị xây dựng phương án bố trí lực lượng, phương tiện, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, dẫn đoàn và xếp xe phục vụ hội nghị. Cùng với việc bố trí lực lượng trên các tuyến, nút giao trọng điểm, Phòng CSGT tăng cường phối hợp với Công an các phường và các lực lượng chức năng liên quan, bảo đảm công tác triển khai được đồng bộ, thống nhất, chủ động xử lý các tình huống phát sinh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Trần Đình Nghĩa - Trưởng Phòng CSGT, CATP Hà Nội yêu cầu các đơn vị trực thuộc nghiêm túc quán triệt phương án, phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng cán bộ, chiến sĩ, từng tổ công tác; chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, tuyến đường được phân công, rà soát kỹ các vị trí trọng điểm, không để xảy ra sơ suất trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Nhấn mạnh yêu cầu đối với công tác dẫn đoàn, phân luồng và điều tiết giao thông, đồng chí Trưởng phòng CSGT yêu cầu các đơn vị phải tổ chức thực hiện khoa học, chặt chẽ, bảo đảm sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng; chủ động dự báo lưu lượng phương tiện, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các đoàn đại biểu, đồng thời duy trì giao thông thông suốt, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến việc đi lại của Nhân dân.

Bên cạnh đó, các đơn vị phải duy trì nghiêm chế độ trực, thông tin liên lạc; thường xuyên trao đổi với các lực lượng phối hợp để kịp thời cập nhật tình hình, điều chỉnh phương án phù hợp với thực tế. Cán bộ, chiến sĩ tham gia làm nhiệm vụ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân, giữ đúng lễ tiết, tác phong, văn hóa ứng xử khi tiếp xúc với đại biểu và Nhân dân.

Với tinh thần chủ động, quyết tâm cao, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đang tập trung triển khai đồng bộ các phương án, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATGT, dẫn đoàn, phân luồng, điều tiết giao thông và xếp xe, góp phần bảo đảm an toàn, phục vụ thành công các hội nghị cấp cao quốc tế diễn ra tại Hà Nội.