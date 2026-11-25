ANTD.VN - Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ III - năm 2026 sẽ được tổ chức từ ngày 5 đến ngày 6-12 tại Thủ đô Hà Nội, với sự tham gia của 320 đại biểu trẻ em tiêu biểu đến từ 34 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Với chủ đề “Xây dựng môi trường số an toàn, thân thiện - Kiến tạo thế hệ công dân tương lai”, Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ III - năm 2026 tập trung vào những vấn đề thiết thực, có tính thời sự, gắn với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo, tác động trực tiếp đến việc học tập, vui chơi, giao tiếp và phát triển của trẻ em.

Chủ đề được lựa chọn trên cơ sở kết quả khảo sát, lấy ý kiến của 1.250.584 trẻ em trên cả nước, trong đó nội dung “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em trên môi trường mạng” nhận được 207.524 lượt bình chọn, thể hiện sự quan tâm của trẻ em đối với những vấn đề liên quan đến an toàn trên không gian mạng.

Tại Phiên họp, các đại biểu trẻ em sẽ tập trung thảo luận 3 nhóm nội dung trọng tâm: Bảo đảm môi trường số an toàn cho trẻ em; Trang bị năng lực số cho trẻ em; Phát huy giá trị của môi trường số vì sự phát triển toàn diện của trẻ em.

Phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" lần thứ II - năm 2024

Nội dung thảo luận tập trung vào những vấn đề thiết thực được trẻ em quan tâm như: bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bạo lực, xâm hại, lừa đảo và thông tin độc hại trên không gian mạng; xác định độ tuổi, bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư; phòng ngừa, xử lý hành vi lợi dụng trí tuệ nhân tạo để giả mạo, gây hại cho trẻ em; nâng cao hiệu quả tiếp nhận tin báo, tư vấn, hỗ trợ trẻ em bị tổn thương trên môi trường mạng; trang bị kỹ năng số, sử dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, hiệu quả; phát triển các sản phẩm, nền tảng số an toàn, thân thiện; phát huy giá trị tích cực của môi trường số trong học tập, sáng tạo, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa và phát triển toàn diện của trẻ em.

Đặc biệt, lần đầu tiên có sự tham gia của đại biểu trẻ em khuyết tật, thể hiện tinh thần bình đẳng, không phân biệt đối xử, tạo điều kiện để trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được tham gia, bày tỏ tiếng nói, nguyện vọng của mình.

Các đại biểu tham dự Phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em lần thứ III - năm 2026

Hướng tới Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ III - năm 2026, Ban Tổ chức đã tổ chức tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng cho các đại biểu trẻ em về tổ chức và hoạt động của Quốc hội; vai trò, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội; kỹ năng tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến, phát biểu, thảo luận, tranh luận; các chính sách, pháp luật về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng và kỹ năng làm việc với báo chí, truyền thông.

Cùng với đó, Hội đồng Đội Trung ương đã chỉ đạo Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tại địa phương tổ chức gặp mặt, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho các đại biểu trẻ em tham gia Phiên họp.

Đối với các đại biểu đảm nhiệm vai trò chủ chốt, Ban Tổ chức đã tiến hành phỏng vấn, lựa chọn và tổ chức tập huấn chuyên sâu về kiến thức, kỹ năng điều hành, trình bày, tranh luận, xử lý tình huống, giúp các em tự tin thực hiện vai trò được phân công tại Phiên họp.

Tại Phiên họp toàn thể, các đại biểu trẻ em sẽ đảm nhiệm các vai trò giả định như Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, lãnh đạo Chính phủ, Bộ trưởng các bộ và đại biểu Quốc hội; trực tiếp điều hành, phát biểu thảo luận, tranh luận và giải trình về những vấn đề thuộc chủ đề Phiên họp.

Trên cơ sở kết quả thảo luận, tranh luận và giải trình, các đại biểu sẽ xem xét, biểu quyết thông qua Nghị quyết của Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ III - năm 2026.

Ban tổ chức trả lời câu hỏi của các nhà báo về phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" lần thứ 3- năm 2026

Nghị quyết tổng hợp những vấn đề, kiến nghị, đề xuất của trẻ em về xây dựng môi trường số an toàn, thân thiện, phát triển năng lực số và phát huy các giá trị tích cực của môi trường số.

Sau Phiên họp, các kiến nghị, đề xuất của trẻ em sẽ được tổng hợp, gửi tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo chức năng, nhiệm vụ, góp phần làm cơ sở thực tiễn xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật liên quan đến trẻ em.

Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ III - năm 2026 với sự đồng hành Tổ chức Plan International Việt Nam tiếp tục khẳng định ý nghĩa, giá trị thiết thực của mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em, tạo diễn đàn để các em bày tỏ tiếng nói, nguyện vọng và đề xuất giải pháp đối với những vấn đề liên quan đến mình.

Chị Hồ Hồng Nguyên, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương cho biết, thông qua hoạt động trải nghiệm nghị trường, các em được bồi dưỡng kiến thức, rèn luyện kỹ năng, nâng cao nhận thức về quyền và bổn phận theo quy định của Luật Trẻ em năm 2016, góp phần bồi đắp tinh thần trách nhiệm, khơi dậy khát vọng cống hiến, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước cho thế hệ công dân tương lai.