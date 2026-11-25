ANTD.VN - Dự án đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội sẽ bắt đầu triển khai từ năm 2027, phấn đấu hoàn thành trước 2035; trong đó 116 km qua Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên sẽ đưa vào vận hành từ 2031.

Phối cảnh tuyến Vành đai 5 Vùng thủ đô Hà Nội (Ảnh: Bộ Xây dựng)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Nghị quyết số 406/NQ-CP ngày 24/11/2026 của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 38/2026/QH16 ngày 24/8/2026 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Nghị quyết nêu rõ, dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 38/2026/QH16 ngày 24/8/2026.

Về trình tự, thủ tục, thẩm quyền thẩm định và quyết định đầu tư các dự án thành phần, Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên, Thái Nguyên, Phú Thọ thực hiện thẩm quyền của người quyết định đầu tư, tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đối với các dự án thành phần.

Vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2026 - 2030 bố trí không vượt quá 61.394 tỷ đồng để đầu tư tuyến chính cao tốc (khoảng 116 km thuộc địa phận 04 tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên), không được sử dụng để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đầu tư xây dựng đường song hành.

Trong quá trình thực hiện, các cơ quan chủ quản tiếp tục nghiên cứu, đánh giá hình thức đầu tư các dự án thành phần theo phương thức đối tác công tư để lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp, tăng cường huy động các nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước.

Nghị quyết của Chính phủ giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành và địa phương. Trong đó, Bộ Tài chính tổng hợp đề xuất từ Bộ Xây dựng và các địa phương được giao làm chủ đầu tư các dự án thành phần để tham mưu Chính phủ quyết định việc sử dụng các nguồn vốn hợp pháp theo thẩm quyền; bố trí đủ vốn phù hợp với tiến độ thực hiện, không để xảy ra tình trạng phải dừng, tạm dừng dự án do không cân đối được vốn.

UBND các tỉnh, thành phố được giao làm cơ quan chủ quản các dự án thành phần chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng, tiến độ, đồng bộ, hiệu quả công trình đối với các dự án thành phần được giao; tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, lãng phí, thất thoát tài sản nhà nước.

Về tiến độ thực hiện dự án, Nghị quyết nêu rõ: Chuẩn bị đầu tư dự án từ năm 2026; thực hiện dự án từ năm 2027; phấn đấu hoàn thành toàn tuyến trước năm 2035.

Riêng đối với các dự án thành phần đầu tư xây dựng tuyến cao tốc dài khoảng 116 km thuộc địa phận 04 tỉnh, thành phố Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên sử dụng ngân sách trung ương giai đoạn 2026 – 2030 phải cơ bản hoàn thành năm 2030; đưa vào vận hành, khai thác năm 2031.

Đối với các dự án thành phần còn lại triển khai hoàn thiện, đồng bộ với toàn dự án trước năm 2035.

Theo Nghị quyết số 38/2026/QH16, dự án đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội có chiều dài khoảng 349 km, đi qua địa phận 7 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Nguyên và Phú Thọ. Dự án được thực hiện theo hình thức đầu tư công với tổng mức đầu tư khoảng 288.268 tỷ đồng.