Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì buổi lễ
Tại buổi lễ, đại diện Phòng Tổ chức cán bộ công bố hai quyết định do Giám đốc CATP Hà Nội ký ngày 25/11/2026 và có hiệu lực từ ngày ký
Thượng tá Châu Minh Hằng (SN 1979), Phó Trưởng phòng Công tác chính trị, được bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Trưởng phòng Công tác chính trị
Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng hai cán bộ vừa nhận trọng trách, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đánh giá cao quá trình rèn luyện, năng lực thực tiễn của từng đồng chí
Nhận xét về tân Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Giám đốc CATP Hà Nội cho biết Đại tá Trần Văn Hóa có bản lĩnh chính trị vững vàng, làm việc chắc chắn và khả năng quy tụ đoàn kết nội bộ tốt
Người đứng đầu CATP Hà Nội nhìn nhận, quá trình gắn bó lâu dài và lăn lộn ở nhiều môi trường công tác giúp Đại tá Trần Văn Hóa hiểu rõ năng lực, sở trường, trình độ cũng như kinh nghiệm của đội ngũ chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ
Với Thượng tá Châu Minh Hằng, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng ghi nhận đồng chí có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị lãnh đạo tại Phòng Công tác đảng và công tác chính trị, nay là Phòng Công tác chính trị
Nhấn mạnh khối lượng công việc cấp phòng tăng lên đáng kể sau khi vận hành mô hình công an địa phương hai cấp, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng chỉ rõ chức trách đặt lên vai hai tân Trưởng phòng rất nặng nề
Thứ nhất, hai tân Trưởng phòng phải bàn giao ngay phần việc đang đảm nhiệm bảo đảm chặt chẽ, không để xảy ra gián đoạn
Thứ hai, chủ động nắm chắc và dự báo đúng tình hình để cùng Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị tham mưu kịp thời cho Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng công tác trên lĩnh vực phụ trách
Thứ ba, tập trung xây dựng lực lượng, cải tiến lề lối làm việc, tạo dựng môi trường trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương và nhân văn để cán bộ, chiến sĩ yên tâm cống hiến
Thứ tư, hai đồng chí không ngừng rèn luyện trình độ chính trị, nghiệp vụ và pháp luật, tranh thủ kinh nghiệm của tập thể lãnh đạo và lắng nghe ý kiến đóng góp từ cán bộ, chiến sĩ để hoàn thiện mình trên cương vị mới
Thứ năm, đối với cấp ủy, lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ và Phòng Công tác chính trị, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu chấp hành nghiêm kỷ cương, mệnh lệnh công tác, phát huy sức mạnh từng cá nhân gắn với tập thể và tạo mọi điều kiện để hai tân Trưởng phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
Đại diện hai cán bộ nhận quyết định phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tá Châu Minh Hằng bày tỏ niềm vinh dự, xúc động và gửi lời cảm ơn tới Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP cùng Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc đã luôn quan tâm, dìu dắt và tin tưởng giao trọng trách
Nhìn nhận trọng trách mới vừa là niềm tự hào trên chặng đường công tác, vừa đặt ra đòi hỏi cao hơn về tư duy, bản lĩnh, năng lực và trách nhiệm, tân Trưởng phòng Công tác chính trị khẳng định hai đồng chí sẽ bám sát phương châm hành động của Giám đốc CATP
"Chúng tôi xác định chủ động phải trở thành tư duy công tác, quyết liệt phải trở thành tinh thần hành động, hiệu quả phải là thước đo năng lực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm phải là chuẩn mực của người cán bộ, trước hết là người đứng đầu", Thượng tá Châu Minh Hằng nêu rõ
Thượng tá Châu Minh Hằng chia sẻ phía sau mỗi bước trưởng thành của người cán bộ luôn có sự dìu dắt của tổ chức, niềm tin của lãnh đạo và sự đồng hành của đồng đội
Riêng cá nhân mình, Thượng tá Châu Minh Hằng dành lời cảm ơn sâu sắc tới Đại tá Trần Văn Hóa, người thủ trưởng trực tiếp tin tưởng, dìu dắt đồng chí trong quá trình công tác tại đơn vị
Bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Ban Giám đốc cùng sự đồng lòng của tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng Tổ chức cán bộ và Phòng Công tác chính trị, Thượng tá Châu Minh Hằng thay mặt các cán bộ được bổ nhiệm hứa giữ vững đoàn kết, tận tâm với công việc, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao