ANTD.VN - Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định còn 5 tỉnh có nguy cơ không hoàn thành chỉ tiêu số hóa dữ liệu đất đai năm 2026 gồm Tuyên Quang, Lạng Sơn, Lâm Đồng, An Giang và Sơn La.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có công văn gửi UBND 13 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Cao Bằng, Tuyên Quang, Điện Biên, Sơn La, Lạng Sơn, Phú Thọ, Hưng Yên, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Đắk Lắk và An Giang yêu cầu tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, bảo đảm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch được giao.

Theo chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, đến ngày 30/11, các địa phương phải hoàn thành chuẩn hóa, đối soát, làm sạch tối thiểu 80% số thửa đất đã có dữ liệu, đủ điều kiện đồng bộ.

Đến hết năm 2026, hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu số đối với toàn bộ các thửa đất đã được thu thập thông tin, dữ liệu. Đến hết năm 2027, cơ bản hoàn thành đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đối với diện tích chưa có trong cơ sở dữ liệu.

Theo số liệu tổng hợp đến ngày 23/11, cả nước đã xây dựng và đồng bộ về Bộ Nông nghiệp và Môi trường dữ liệu của 74,6 triệu thửa đất trong tổng số 105,3 triệu thửa đất.

Cả nước đã có gần 63 triệu thửa đất được số hóa đúng theo tiêu chí "đúng-đủ-sạch-sống"

Trong đó, 62,8 triệu thửa đất có dữ liệu bảo đảm tiêu chí Nhóm I “đúng - đủ - sạch - sống”; 11,8 triệu thửa đất thuộc Nhóm II cần tiếp tục hoàn thiện.

Mặc dù đạt được những kết quả tích cực, qua theo dõi, đánh giá, Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định còn 5 tỉnh có nguy cơ không hoàn thành chỉ tiêu năm 2026.

Cụ thể, Tuyên Quang đạt 65%, Lạng Sơn đạt 67%, Lâm Đồng đạt 68%, An Giang đạt 70% và Sơn La đạt 72%. Đây là những địa phương cần tập trung chỉ đạo, huy động nguồn lực, nhân lực để đẩy nhanh việc chuẩn hóa, đối soát, bổ sung, làm sạch dữ liệu đất đai đã có.

Bộ NN&MT yêu cầu các tỉnh khẩn trương rà soát, đánh giá chính xác khối lượng và tiến độ thực hiện; xác định rõ nguyên nhân chậm, khó khăn, vướng mắc cũng như trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Đồng thời, tập trung hoàn thiện dữ liệu theo tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”, bảo đảm đồng bộ những dữ liệu đủ điều kiện vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai tại Bộ, phục vụ kết nối, chia sẻ với Trung tâm dữ liệu quốc gia và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Các địa phương phải hoàn thành tối thiểu 80% số thửa đất đã có dữ liệu được chuẩn hóa, đối soát, làm sạch và đủ điều kiện đồng bộ trước ngày 30/11/2026. Kết quả thực hiện phải báo cáo Bộ trước ngày 3/12/2026.

Đối với nhiệm vụ năm 2027, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ rõ 10 tỉnh, thành phố còn khối lượng lớn thửa đất phải thực hiện đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, đăng ký đất đai và xây dựng cơ sở dữ liệu.

Trong đó, Phú Thọ còn 5,5 triệu thửa đất; Thanh Hóa và Quảng Ngãi cùng còn 2,9 triệu thửa; Tuyên Quang 2,2 triệu thửa; Lâm Đồng 2,1 triệu thửa; Hà Nội 1,7 triệu thửa; Điện Biên 1,5 triệu thửa; Hưng Yên 1,3 triệu thửa; Cao Bằng và Đắk Lắk cùng 1,2 triệu thửa.

Bộ yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát toàn bộ khối lượng công việc còn lại, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, xác định rõ khối lượng, tiến độ, nguồn lực, kinh phí và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, bảo đảm hoàn thành mục tiêu trong năm 2027...

Đối với 10 địa phương còn khối lượng lớn nhiệm vụ năm 2027, kế hoạch triển khai phải được hoàn thiện và gửi về Bộ trước ngày 25/12/2026 để tổng hợp, theo dõi, đôn đốc.