ANTD.VN -Ba dự án có sử dụng vốn ngân sách đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn Hà Nội, gồm: dự án xử lý nước thải Yên Xá; dự án đầu tư xây dựng Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn, giai đoạn II; dự án xây dựng nhà máy xử lý nước thải xã Sơn Đồng sẽ bị thanh tra trong năm 2027.

Theo kế hoạch thanh tra năm 2027 của Thanh tra Chính phủ, Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực nông nghiệp và môi trường (Cục VIII) sẽ tổ chức thanh tra tại Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội vào quý IV/2027.

Nội dung thanh tra tập trung vào 3 dự án có sử dụng vốn ngân sách đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn Hà Nội, gồm: dự án xử lý nước thải Yên Xá; dự án đầu tư xây dựng Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn, giai đoạn II; dự án xây dựng nhà máy xử lý nước thải xã Sơn Đồng.

Dự án nhà máy xử lý nước thải Yên Xá khởi công từ tháng 1/2019, là hạng mục chính của Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá, phục vụ cải thiện môi trường trên diện tích lưu vực 4.874ha, bao gồm 20 phường nội đô.

Dự án Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá

Dự án khánh thành vào tháng 8/2025. Đây là công trình trọng điểm về môi trường, được kỳ vọng góp phần hồi sinh các dòng sông lịch sử của thủ đô như sông Tô Lịch, sông Lừ, sông Sét.

Giữa tháng 7 năm nay, HĐND TP Hà Nội thông qua Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá với tổng mức đầu tư hơn 11.196 tỷ đồng, tương đương 59.783 triệu yên Nhật; trong đó vốn đối ứng từ ngân sách TP Hà Nội trên 6.080 tỷ đồng.

Trong khi đó, Dự án xây dựng Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn giai đoạn II được UBND TP Hà Nội phê duyệt từ tháng 10/2011, là một trong các dự án môi trường cấp bách của thành phố.

Tổng diện tích đất cần thu hồi phục vụ dự án trên 73,7ha thuộc 3 xã Hồng Kỳ, Nam Sơn và Bắc Sơn. Dự án chậm tiến độ thời gian dài vì vướng giải phóng mặt bằng.

Dự án Nhà máy xử lý nước thải Sơn Đồng (huyện Hoài Đức cũ) được khởi công xây dựng từ cuối năm 2015 với tổng mức đầu tư khoảng 230 tỷ đồng.

Dự án được kỳ vọng sau khi hoàn thành sẽ tiếp nhận nước thải khu vực các xã Yên Sở, Đắc Sở, Sơn Đồng, Đức Giang, Tiền Yên trước khi xả ra sông Nhuệ, góp phần bảo vệ môi trường khu vực cũng như lưu vực sông Nhuệ.

Thế nhưng sau nhiều lần phê duyệt điều chỉnh, bổ sung, công trình nhà máy vẫn “đắp chiếu” suốt thời gian dài, gây bức xúc dư luận địa phương.

Vào quý I-II/2027, Cục VIII sẽ công bố thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, khai thác các hồ thủy lợi: Ao Châu, Thanh Lanh, Đầm Bài (thời kỳ 2020-2026).

Đối tượng thanh tra gồm Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Phú Thọ; Công ty TNHH MTV Thủy lợi Vĩnh Phúc; Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Hòa Bình.

Thanh tra Chính phủ giao Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực phía Bắc (Cục I) tổ chức 4 cuộc thanh tra về chấp hành quy định pháp luật của chủ đầu tư một số dự án khu đô thị, khu nhà ở, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Phú Thọ (tập trung tại tỉnh Vĩnh Phúc cũ).

Cục I cũng thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Ninh Bình, UBND tỉnh Hưng Yên trong phân cấp, phân quyền, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (thời kỳ từ 1/7/2025 đến thời điểm thanh tra).