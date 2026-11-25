ANTD.VN - Phát biểu khai mạc chương trình nghệ thuật "Muôn sắc Việt Nam – Văn hóa soi đường non sông hòa nhịp" nhân Ngày Văn hóa Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng khẳng định văn hóa luôn soi đường, bồi đắp bản lĩnh và là nền tảng phát triển đất nước. Đồng chí nhấn mạnh Thủ đô sẽ tiếp tục giữ gìn di sản, mở rộng không gian văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh để mọi người dân đều được sáng tạo và thụ hưởng.