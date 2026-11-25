ANTD.VN -Theo tiến độ mới nhất, sẽ phấn đấu khởi công đại dự án đường sắt tốc độ cao Bắc- Nam vào cuối năm 2028.

Ban QLDA Thăng Long (Bộ Xây dựng) vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Liên danh nhà thầu Việt Nam - Pháp - Hàn Quốc trúng thầu với giá hơn 10.200 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 30 tháng.

Theo Ban QLDA Thăng Long, sau khi lựa chọn được đơn vị tư vấn, các mốc thời gian cụ thể đã được xác định. Theo đó, trong 30 tháng thực hiện hợp đồng, liên danh tư vấn phải hoàn thành 4 cột mốc chính.

Cụ thể, đến tháng thứ 3, tư vấn phải đề xuất các tiêu chuẩn áp dụng và yêu cầu cơ sở thiết kế. Đây là bước đầu tiên nhằm xác định hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật, làm cơ sở triển khai nội dung khảo sát, tính toán và thiết kế tiếp theo.

Phấn đấu khởi công dự án đường sắt tốc độ cao Bắc- Nam vào cuối năm 2028

Tháng thứ 13, tư vấn sẽ trình báo cáo giữa kỳ, trong đó đề xuất lựa chọn hướng tuyến, vị trí các điểm khống chế và phương án công nghệ. Nội dung này rất quan trọng, định hình các giải pháp kỹ thuật chủ yếu của dự án trước khi hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi.

Đến tháng thứ 27, báo cáo nghiên cứu khả thi sẽ được tư vấn trình Hội đồng thẩm định và Bộ Xây dựng xem xét. Đến tháng thứ 30, báo cáo sẽ được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Từ quý 1 đến quý 3/2027, chủ đầu tư sẽ chỉ đạo tư vấn và các bên liên quan tập trung khảo sát địa hình, địa chất dọc tuyến. Đồng thời, hồ sơ ranh giới giải phóng mặt bằng sẽ được ưu tiên bàn giao sớm để các địa phương có cơ sở triển khai bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ngay trong năm 2027.

Dự kiến, nếu theo đúng lộ trình trên, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam sẽ phấn đấu khởi công vào cuối năm 2028.

Trước đó, Ban QLDA Thăng Long ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu TV-02 gồm tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm thiết kế FEED và lập hồ sơ mời thầu).

Liên danh gồm 4 nhà thầu nước ngoài, trong đó SYSTRA (Pháp) đứng đầu, cùng Sambo Engineering Co., Ltd (SAMBO), Yooshin Engineering Corporation (Yooshin) và Korea National Railway (KNR) của Hàn Quốc.

Phía Việt Nam có Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải (TEDI), Công ty CP Tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía Nam (TEDI SOUTH), Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông vận tải (TRICC) và Công ty CP Tư vấn xây dựng Hoàng Long (HOANG LONG).

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam dài 1.541 km, nối ga Ngọc Hồi (Hà Nội) với ga Thủ Thiêm (TP.HCM), đi qua 15 tỉnh, thành phố. Tuyến được đầu tư đường đôi, khổ 1.435 mm, tốc độ thiết kế 350 km/h, tải trọng 22,5 tấn/trục, bố trí 23 ga hành khách và 5 ga hàng hóa.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án 67,34 tỷ USD. Theo kế hoạch, báo cáo nghiên cứu khả thi được lập và phê duyệt giai đoạn 2026 - 2028, dự án cơ bản hoàn thành năm 2035. Trước đó, Chính phủ đặt mục tiêu khởi công dự án vào cuối năm 2026, tuy nhiên việc lựa chọn nhà thầu tư vấn kéo dài do một số vướng mắc.