Đề xuất mở rộng hỗ trợ BHYT cho người khó khăn

ANTD.VN - Trả lời kiến nghị của cử tri Hà Nội, Bộ Y tế cho biết, đang rà soát, hoàn thiện chính sách an sinh theo hướng mở rộng diện bao phủ, nâng mức trợ giúp và tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế đối với người yếu thế.

Hằng tháng, hơn 4,5 triệu người đang hưởng trợ giúp xã hội

Thông tin từ Bộ Y tế, Bộ đã trả lời cử tri Hà Nội kiến nghị hoàn thiện chính sách an sinh, hỗ trợ phụ nữ yếu thế sau kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Theo đó, Nghị quyết số 42-NQ/TW của BCH TƯ Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới xác định, tiếp tục hoàn thiện hệ thống trợ giúp xã hội theo hướng quan tâm cả đời sống vật chất và tinh thần; Hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn do khủng hoảng kinh tế, xã hội, thiên tai, dịch bệnh và các rủi ro khác; Từng bước nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội theo hướng bảo đảm mức sống tối thiểu và sàn an sinh xã hội Quốc gia.

Các chính sách trợ giúp xã hội hiện được quy định tại Luật Người cao tuổi, Luật Người khuyết tật, Luật Trẻ em, Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản sửa đổi, bổ sung có liên quan.

Chính sách BHYT tiếp tục được hoàn thiện theo hướng mở rộng phạm vi bao phủ và quyền lợi đối với người có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh minh họa Internet

Đến năm 2025, có khoảng 4,5 triệu người được hưởng trợ giúp xã hội hằng tháng, tương ứng khoảng 4,5% dân số; Tổng kinh phí chi trả trợ giúp xã hội hằng tháng khoảng 40 nghìn tỷ đồng mỗi năm.

Mức chuẩn trợ giúp xã hội đã được điều chỉnh qua nhiều giai đoạn. Theo Nghị định số 76/2024/NĐ-CP của Chính phủ, mức chuẩn trợ giúp xã hội được nâng từ 360.000 đồng lên 500.000 đồng/tháng.

Tùy theo từng nhóm đối tượng, mức trợ cấp xã hội hằng tháng được xác định theo hệ số tương ứng với mức chuẩn trợ giúp xã hội.

Hiện nay, Bộ Y tế đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và Nghị định số 176/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về trợ cấp hưu trí xã hội.

Trong đó, Bộ Y tế đề xuất Chính phủ xem xét điều chỉnh mức chuẩn trợ giúp xã hội và mức trợ cấp hưu trí xã hội từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng/tháng, tương ứng tăng 8%.

Người cận nghèo được nâng mức hưởng BHYT lên 100%

Theo hồi đáp của Bộ Y tế, bên cạnh chính sách trợ giúp xã hội, chính sách BHYT tiếp tục được hoàn thiện theo hướng mở rộng phạm vi bao phủ và quyền lợi đối với người có hoàn cảnh khó khăn.

Luật số 51/2024/QH15 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế tiếp tục mở rộng quyền lợi khám bệnh, chữa bệnh BHYT. Theo quy định hiện hành, người thuộc hộ gia đình nghèo được ngân sách Nhà nước đóng BHYT; Người thuộc hộ gia đình cận nghèo được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng.

Nghị quyết số 261/2025/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân quy định từ ngày 1/1/2026 nâng mức hưởng BHYT của người thuộc hộ gia đình cận nghèo từ 95% lên 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng.

Đồng thời, điểm e khoản 10 Điều 71 Nghị định số 188/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT cho phép địa phương, căn cứ khả năng ngân sách và các nguồn kinh phí hợp pháp khác, quyết định mức hỗ trợ đóng BHYT cao hơn mức tối thiểu hoặc hỗ trợ thêm đối với các nhóm có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Thực hiện chính sách khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân, Bộ Y tế đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 165/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng bệnh.

Bộ Y tế đã ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân, từ kế hoạch, nội dung chuyên môn đến lập dự toán ngân sách và tổ chức thực hiện.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, các địa phương cần quan tâm bố trí nguồn lực, tạo điều kiện để người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn và người dân tại địa bàn còn hạn chế trong tiếp cận dịch vụ y tế được tham gia khám sức khỏe, khám sàng lọc phù hợp, góp phần phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật và quản lý sức khỏe liên tục.

Đối tượng bảo trợ xã hội đủ điều kiện theo quy định được hưởng các chính sách gồmtrợ cấp xã hội hằng tháng, được cấp thẻ BHYT, được hỗ trợ chi phí giáo dục, học tập và chi phí mai táng khi qua đời; Trợ giúp xã hội khẩn cấp về lương thực, nhu yếu phẩm, chi phí điều trị, chi phí mai táng và hỗ trợ sửa chữa, làm mới nhà ở khi gặp rủi ro, thiên tai, dịch bệnh hoặc sự cố bất khả kháng.

Ngoài ra, chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng hoặc tại cơ sở trợ giúp xã hội đối với trường hợp không có điều kiện tự chăm sóc hoặc không có người chăm sóc, nuôi dưỡng theo quy định.

“Trong thời gian tới, Bộ Y tế tiếp tục rà soát, hoàn thiện chính sách trợ giúp xã hội theo hướng mở rộng mức độ bao phủ, nâng cao chất lượng trợ giúp và nghiên cứu điều chỉnh mức chuẩn trợ giúp xã hội phù hợp với lộ trình cải cách tiền lương, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng và khả năng cân đối ngân sách Nhà nước” – văn bản của Bộ Y tế nêu rõ.