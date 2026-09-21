Cử tri kiến nghị xem xét điều chỉnh cách tính lương hưu, Bộ Nội vụ nói gì?

ANTD.VN - Lương hưu được điều chỉnh trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng, phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước và quỹ bảo hiểm xã hội.

Việc giải quyết và điều chỉnh lương hưu được thực hiện theo Luật Bảo hiểm xã hội

Bộ Nội vụ đã có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri Đà Nẵng gửi tới sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Trước đó, cử tri kiến nghị Bộ Nội vụ tham mưu Chính phủ chỉ đạo xem xét, giải quyết việc chi trả chế độ đối với cán bộ nghỉ hưu bảo đảm kịp thời, tạo điều kiện ổn định đời sống sau khi nghỉ hưu.

Đồng thời, xem xét rà soát phương thức tính chế độ, bảo đảm phù hợp với quá trình công tác, mức độ đóng góp và điều kiện thực tế; tránh áp dụng cứng nhắc theo tỉ lệ phần trăm tiền lương, làm ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người thụ hưởng.

Về các kiến nghị trên, Bộ Nội vụ cho biết, Điều 93 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) số 41/2024/QH15 quy định nhiều hình thức chi trả lương hưu phù hợp với người nghỉ hưu.

Lương hưu được chi trả thông qua tài khoản của người thụ hưởng; trực tiếp từ cơ quan BHXH hoặc tổ chức dịch vụ được cơ quan BHXH ủy quyền. Đối với người từ đủ 80 tuổi trở lên, nếu có nhu cầu, cơ quan BHXH hoặc tổ chức dịch vụ được cơ quan BHXH ủy quyền thực hiện chi trả lương hưu tại nơi cư trú trên lãnh thổ Việt Nam.

Khoản 5 Điều 18 Luật BHXH số 41/2024/QH15 cũng quy định trách nhiệm của cơ quan BHXH trong việc tổ chức trả lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ, thuận tiện và đúng thời hạn.

Trong thời gian qua, cơ quan BHXH đã chỉ đạo, thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng chậm nhất vào ngày mùng 5 hằng tháng đối với người hưởng qua tài khoản cá nhân.

Đối với hình thức chi trả trực tiếp, thời gian chi trả từ ngày 2 đến ngày 10 trong giờ hành chính của tháng tổ chức chi trả; việc chi trả tại các điểm kết thúc trước ngày mùng 10 khi đã chi trả hết số lượng người hưởng theo danh sách do cơ quan BHXH chuyển đến.

Thời gian qua, các cấp, các ngành luôn quan tâm hoàn thiện chính sách, pháp luật và tổ chức thực hiện chính sách BHXH nhằm tạo thuận lợi hơn cho người lao động, người sử dụng lao động trong việc tham gia và thụ hưởng BHXH.

Bộ Nội vụ cũng cho biết, theo khoản 1 Điều 5 Luật BHXH số 41/2024/QH15, mức hưởng BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện được tính trên cơ sở mức đóng và thời gian đóng BHXH; có sự chia sẻ giữa những người tham gia BHXH theo quy định của Luật.

Tại Điều 67 Luật BHXH số 41/2024/QH15 quy định, lương hưu được điều chỉnh trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng, phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước và quỹ BHXH.

Việc điều chỉnh mức tăng lương hưu thỏa đáng đối với người có mức lương hưu thấp và nghỉ hưu trước năm 1995 nhằm bảo đảm thu hẹp khoảng cách chênh lệch lương hưu giữa người nghỉ hưu ở các thời kỳ. Chính phủ quy định thời điểm, đối tượng và mức điều chỉnh lương hưu theo quy định tại Điều này.

Như vậy, việc giải quyết hưởng lương hưu và điều chỉnh lương hưu được thực hiện theo quy định của Luật BHXH số 41/2024/QH15.