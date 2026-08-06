Những trường hợp công chức không được bổ nhiệm làm lãnh đạo, quản lý

ANTD.VN - Từ tháng 8/2026, việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý thực hiện theo tiêu chuẩn, điều kiện mới. Công chức sẽ không được bổ nhiệm làm lãnh đạo, quản lý trong 6 trường hợp.

Công chức không được bổ nhiệm làm lãnh đạo, quản lý trong 6 trường hợp

Từ ngày 1/8, việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý được áp dụng theo các tiêu chuẩn và điều kiện mới được quy định tại Nghị định số 300/2026/NĐ-CP (ban hành ngày 29/7).

Nghị định này đã sửa đổi, bổ sung Điều 29 Nghị định số 170/2025/NĐ-CP, mở rộng dải tiêu chuẩn sàng lọc và quy định rõ 6 trường hợp không được xem xét bổ nhiệm chức vụ.

Tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý được quy định tại Điều 29 Nghị định số 170/2025/NĐ-CP (quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức).

Trong đó, các trường hợp không bổ nhiệm công chức giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý được quy định tại Khoản 7 Điều 29 Nghị định 170/2025 với 4 nội dung: “Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ; không đang trong thời hạn xử lý kỷ luật; không đang trong thời gian bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử; không đang trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng và của pháp luật”.

Tại Nghị định 300/2026/NĐ-CP quy định này được sửa đổi, bổ sung. Theo đó, các trường hợp không bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý được quy định lại tại Khoản 9 Điều 29 Nghị định 170/2025/NĐ-CP.

Cụ thể, điều kiện để bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý là không thuộc một trong sáu trường hợp sau đây:

Thứ nhất, bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của Đảng và của pháp luật.

Thứ hai, đang trong thời hạn xử lý kỷ luật.

Thứ ba, đang trong thời gian thi hành quyết định kỷ luật theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Thứ tư, đang trong thời gian giải quyết tố cáo (đã có quyết định thành lập đoàn giải quyết tố cáo), giải quyết khiếu nại kỷ luật, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc đang bị kiến nghị xử lý vi phạm theo kết luận thanh tra, kiểm toán; đang bị tạm đình chỉ công tác.

Thứ năm, đang bị tạm giữ, tạm giam, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử.

Thứ sáu, thuộc trường hợp khác chưa xem xét bổ nhiệm vào chức vụ cao hơn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Trong 6 trường hợp trên, trường hợp thứ tư và thứ sáu là mới bổ sung so với quy định cũ.

Nghị định 300/2026/NĐ-CP cũng nêu rõ lộ trình xử lý đối với các trường hợp nhân sự phát sinh trước thời điểm văn bản có hiệu lực:

Quy trình nhân sự đang dở dang: Các trường hợp đã thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại hoặc kéo dài thời gian giữ chức vụ trước ngày 1/8 thì tiếp tục áp dụng quy định của pháp luật và cấp có thẩm quyền tại thời điểm triển khai.

Trường hợp giao quyền quá hạn: Các trường hợp đã được giao quyền trước ngày Nghị định có hiệu lực mà tính đến ngày 1/7/2026 đã kéo dài quá 12 tháng, cấp có thẩm quyền phải hoàn thành việc bố trí nhân sự thay thế theo quy định mới trong thời hạn 3 tháng (tính từ ngày 1/8).