Singapore thành lập lực lượng đặc nhiệm AI chống lừa đảo trong lĩnh vực tài chính

ANTD.VN - Ngân hàng Trung ương Singapore và ngành ngân hàng nước này đã thành lập một lực lượng đặc biệt để tăng cường khả năng ứng phó trong lĩnh vực tài chính trước các mối đe dọa mạng ngày càng tinh vi do trí tuệ nhân tạo (AI) gây ra.

Các tòa nhà trong khu trung tâm thương mại ở Singapore

Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) và Hiệp hội Ngân hàng Singapore (ABS) cho biết, việc thành lập Lực lượng đặc nhiệm ứng phó rủi ro công nghệ và an ninh mạng dựa trên trí tuệ nhân tạo dựa trên việc tập hợp các thành viên từ tháng 5-2026.

Nhóm đặc nhiệm này gồm các thành viên của MAS, ABS, các ngân hàng DBS, OCBC và UOB, cũng như Sở giao dịch chứng khoán Singapore, Mạng lưới chuyển khoản điện tử và Dịch vụ máy tính ngân hàng

Giám đốc điều hành MAS, Chia Der Jiun, cho biết, AI đang định hình lại các mối đe dọa trên mạng và lĩnh vực tài chính cần phải tiếp tục phối hợp chặt. Các vụ lừa đảo sử dụng AI, lừa đảo qua email có thể được cá nhân hóa và thuyết phục hơn ở quy mô lớn.

Ông cũng nói thêm rằng, việc tăng cường bảo mật cho giao dịch ngân hàng kỹ thuật số vẫn hữu ích để ngăn chặn những kẻ lừa đảo, nhưng các ngân hàng cần phải tận dụng AI và tăng cường các biện pháp kiểm soát để phòng chống các chiến thuật tinh vi hơn.

Sáng kiến ​​này được đưa ra trong bối cảnh các mô hình AI tiên tiến đang ngày càng gia tăng mối đe dọa mạng, tạo cơ hội cho kẻ tấn công xác định các lỗ hổng, tự động hóa các cuộc tấn công và mở rộng quy mô xâm nhập mạng nhanh chóng hơn.

Nhóm đặc nhiệm sẽ tập trung vào các lĩnh vực như tăng cường hợp tác trong ngành, nâng cao năng lực phòng thủ mạng thông qua các thử nghiệm liên quan đến AI và phát triển hướng dẫn giúp các tổ chức tài chính phát hiện, ngăn chặn và ứng phó tốt hơn với các mối đe dọa mạng do AI gây ra.