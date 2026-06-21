Hướng dẫn tặng quà cho người có công nhân Ngày Thương binh-Liệt sĩ

ANTD.VN - Bộ Nội vụ vừa hướng dẫn UBND các tỉnh, thành phố về việc tặng quà của Chủ tịch nước nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và đề nghị thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng và không để xảy ra sai sót, tiêu cực.

Bộ Nội vụ vừa có văn bản hướng dẫn UBND các tỉnh, thành phố thực hiện Quyết định số 885/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc tặng quà người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2026).

Theo hướng dẫn, đối với các trường hợp thuộc diện được nhận quà theo quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 1 của Quyết định 885, mỗi người chỉ được nhận một suất quà của Chủ tịch nước.

Trường hợp một người đồng thời thuộc từ hai diện đối tượng trở lên và đủ điều kiện hưởng cả hai mức quà, người đó sẽ nhận một suất với mức cao nhất. Nếu cùng đủ điều kiện hưởng nhiều chế độ nhưng đều thuộc một mức quà, người đó cũng chỉ nhận một suất ở mức tương ứng.

Đại diện thân nhân liệt sỹ là một người duy nhất trong toàn bộ số thân nhân còn sống của liệt sỹ và được nhận một suất quà. Trường hợp người đại diện này đồng thời là đối tượng được nhận quà theo diện người có công khác thì gia đình cử một thân nhân còn lại để nhận suất quà dành cho đại diện thân nhân liệt sỹ.

Bộ Nội vụ cũng nêu rõ trường hợp thân nhân liệt sỹ chỉ còn duy nhất một người còn sống, đồng thời người này thuộc diện được nhận quà theo quy định dành cho người có công. Khi đó, người này được nhận thêm một suất quà với tư cách là đại diện thân nhân liệt sỹ.

Đối với trường hợp thân nhân liệt sỹ có từ hai người trở lên còn sống và đều thuộc diện được nhận quà theo quy định, gia đình sẽ cử một người để nhận một suất quà dành cho đại diện thân nhân liệt sỹ.

Ngoài ra, đối với các liệt sỹ không còn thân nhân, người thờ cúng liệt sỹ sẽ được nhận quà tặng của Chủ tịch nước. Mỗi liệt sỹ tương ứng với một suất quà được trao cho người thờ cúng.

Bộ Nội vụ yêu cầu việc tặng quà của Chủ tịch nước được thực hiện bằng tiền mặt và phải kết hợp với hoạt động thăm hỏi, động viên của các cơ quan, đoàn thể, tổ chức tại địa phương đối với từng đối tượng chính sách.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố được giao chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền và thực hiện việc trao quà kịp thời, đầy đủ trước Ngày Thương binh - Liệt sỹ; đồng thời không để xảy ra sai sót hoặc tiêu cực trong quá trình thực hiện.

Kinh phí chi trả quà tặng của Chủ tịch nước đối với các địa phương do ngân sách trung ương bảo đảm, được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2026 để thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Đối với các đối tượng thuộc quân đội và công an nhân dân, kinh phí và việc triển khai thực hiện sẽ do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an hướng dẫn riêng.