Bảo đảm an ninh, an toàn cho người nước ngoài tại phường Tây Hồ

ANTD.VN - Chiều ngày 19/6/2026, Công an phường Tây Hồ, Hà Nội phối hợp với Cục Đối ngoại - Bộ Công an tiếp và làm việc với Đoàn Văn phòng Cơ quan An ninh, An toàn Liên hợp quốc (UNDSS).

Đại diện Cục Đối ngoại - Bộ Công an, Công an phường Tây Hồ và Đoàn Văn phòng Cơ quan An ninh, An toàn Liên hợp quốc (UNDSS) tại buổi làm việc chiều ngày 19/6/2026

Đoàn công tác do bà Chandana Tiwari - Trưởng Cố vấn An ninh khu vực, Văn phòng Cơ quan An ninh, An toàn Liên hợp quốc làm Trưởng đoàn.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Thiếu tá Nguyễn Ngọc Thiên Hương, Cục Đối ngoại - Bộ Công an; đồng chí Lê Ngọc Bách, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng Công an phường Tây Hồ; đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Phó Trưởng Công an phường Tây Hồ cùng cán bộ, chiến sĩ Công an phường Tây Hồ.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi, đánh giá tình hình an ninh, trật tự liên quan đến người nước ngoài đang cư trú, lao động, học tập và hoạt động trên địa bàn phường Tây Hồ; đồng thời trao đổi các nội dung nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn cho cán bộ, nhân viên Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế.

Theo bà Chandana Tiwari trong thời gian qua, sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của Bộ Công an và Công an địa phương trong công tác trao đổi thông tin, đánh giá tình hình, hỗ trợ triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn đối với cán bộ, nhân viên Liên hợp quốc đang công tác tại Việt Nam.

Đại diện Công an phường Tây Hồ cho biết, trên địa bàn hiện có số lượng lớn người nước ngoài sinh sống, làm việc, trong đó có nhiều cán bộ, chuyên gia và nhân viên của các tổ chức quốc tế. Thời gian qua, đa số công dân nước ngoài, cán bộ và nhân viên các tổ chức quốc tế luôn chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật Việt Nam, thực hiện đầy đủ các quy định về cư trú, xuất nhập cảnh và tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng Công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Công an phường Tây Hồ luôn xác định việc bảo đảm an ninh, an toàn cho người nước ngoài cư trú, làm việc trên địa bàn nói chung và cán bộ, nhân viên Liên hợp quốc nói riêng là nhiệm vụ chính trị quan trọng.

Với đặc thù là địa bàn trung tâm, tập trung đông người nước ngoài cư trú, nhiều cơ quan, tổ chức quốc tế, các cơ sở lưu trú và thường xuyên diễn ra các hoạt động đối ngoại, Công an phường Tây Hồ đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác quản lý cư trú, nắm tình hình, bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần xây dựng môi trường an toàn, ổn định và thân thiện.

Qua đó, tiếp tục cụ thể hóa phong trào thi đua “Ba nhất” của Công an thành phố Hà Nội với tinh thần “Chủ động nhất - Hiệu quả nhất - Phục vụ Nhân dân tốt nhất”, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô bản lĩnh, trách nhiệm, chuyên nghiệp, tận tụy trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho Nhân dân, người nước ngoài và các tổ chức quốc tế trên địa bàn.

Trong thời gian tới, Công an phường Tây Hồ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ từ Văn phòng Cơ quan An ninh, An toàn Liên hợp quốc trong công tác trao đổi thông tin, nắm tình hình và xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự.

Đặc biệt, đối với các hoạt động, sự kiện có sự tham gia của đông người hoặc các hoạt động liên quan đến cán bộ, nhân viên Liên hợp quốc trên địa bàn, hai bên sẽ tiếp tục duy trì cơ chế phối hợp thường xuyên, thông báo kịp thời các nội dung liên quan để chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn hiệu quả nhất.