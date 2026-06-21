Việt Nam - Nhật Bản đẩy mạnh hợp tác chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

ANTD.VN - Lãnh đạo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) vừa có buổi làm việc song phương với lãnh đạo Cơ quan Sáng chế Nhật Bản (JPO), nhằm rà soát kết quả triển khai các cơ chế hợp tác về bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ, đấu tranh chống hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền và bảo vệ người tiêu dùng.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước và Cơ quan sáng chế Nhật Bản về sở hữu trí tuệ

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh các giải pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ theo chỉ đạo của Chính phủ, đồng thời triển khai đợt cao điểm kiểm tra, xử lý hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền trên phạm vi cả nước.

Tại buổi làm việc, hai bên đã rà soát kết quả thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác về bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ ký năm 2021 giữa JPO và Tổng cục Quản lý thị trường (nay là Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước); đồng thời đánh giá việc triển khai Biên bản ghi nhớ ký ngày 20/12/2024 giữa Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước với Quỹ Phòng chống hàng giả và Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ Nhật Bản (IIPPF), cùng Biên bản ghi nhớ ký ngày 5/3/2026 giữa Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, IIPPF và các sàn thương mại điện tử.

Cục trưởng Trần Hữu Linh cho biết các nội dung hợp tác giữa Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước với JPO thời gian qua đã được đưa vào kế hoạch tổng thể về chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường trực tuyến trong 5 năm tới, góp phần từng bước đẩy lùi tình trạng hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền, đặc biệt trên môi trường số.

Một trong những nội dung trọng tâm được hai bên trao đổi là việc triển khai Biên bản ghi nhớ giữa Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, IIPPF và các sàn thương mại điện tử lớn tại Việt Nam.

Theo Cục trưởng Trần Hữu Linh, trong bối cảnh vi phạm về sở hữu trí tuệ trên môi trường thương mại điện tử ngày càng phức tạp, việc thiết lập cơ chế phối hợp trực tiếp giữa cơ quan quản lý, chủ thể quyền và các sàn thương mại điện tử là hết sức cần thiết. Mục tiêu không chỉ dừng ở việc ký kết mà phải bảo đảm triển khai hiệu quả trên thực tế, hướng tới xây dựng mô hình có thể nhân rộng với các đối tác quốc tế khác.

Trong biên bản hợp tác đã được ký kết giữa Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, JPO, IIPPF và các sàn thương mại điện tử, quy trình thông báo - gỡ bỏ sản phẩm có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được xác định là một trong những nội dung trọng tâm, cho phép các bên phối hợp nhanh chóng, linh hoạt và nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm.

“Trong gần hai tháng qua, thực hiện yêu cầu của Bộ Công Thương, các sàn thương mại điện tử đã gỡ bỏ hàng nghìn sản phẩm có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và xử lý khoảng 2.000 tài khoản người bán vi phạm, trong đó có nhiều sản phẩm mang thương hiệu Nhật Bản”- Cục trưởng Trần Hữu Linh chia sẻ.

Không chỉ trên môi trường trực tuyến, các đợt kiểm tra thực tế cũng phát hiện nhiều vụ việc liên quan đến hàng hóa giả mạo hoặc xâm phạm quyền đối với các thương hiệu Nhật Bản được người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng như Honda, Yamaha, Panasonic cùng nhiều sản phẩm linh kiện, phụ tùng và hàng tiêu dùng khác.

Theo lãnh đạo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, điều này cho thấy sức hấp dẫn của các thương hiệu Nhật Bản tại Việt Nam, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục tăng cường hợp tác giữa cơ quan thực thi và cộng đồng doanh nghiệp nhằm xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Chỉ trong hơn một tháng qua, lực lượng Quản lý thị trường đã kiểm tra, xử lý hàng nghìn vụ việc vi phạm.

Đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua, ông KASAI Yasuyuki, Cục trưởng Cơ quan Sáng chế Nhật Bản (JPO), ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ giữa Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước với các doanh nghiệp Nhật Bản trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Cục trưởng JPO đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam và lực lượng Quản lý thị trường trong đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về sở hữu trí tuệ thời gian gần đây. Theo ông, số lượng lớn các vụ việc được phát hiện, xử lý đã thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Việt Nam trong việc xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, an toàn và tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ.

Ông KASAI Yasuyuki cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được thêm thông tin về kết quả thực thi để chia sẻ tới cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản và các đối tác quốc tế; đồng thời đề xuất hai bên nghiên cứu tổ chức các hoạt động chung vào đầu năm 2027 nhằm quảng bá mô hình hợp tác Việt Nam - Nhật Bản trong phòng chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Hai bên thống nhất tiếp tục thúc đẩy các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ các biên bản ghi nhớ đã ký kết, tăng cường chia sẻ thông tin, nâng cao năng lực thực thi và triển khai các sáng kiến mới nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong thời gian tới.