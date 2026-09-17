Đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong dịp tết Trung thu tại các trường học

ANTD.VN - Nhằm chủ động phòng ngừa cháy, nổ, nâng cao ý thức trách nhiệm và trang bị kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, trong dịp Tết Trung thu năm 2026, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 19 đã tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn toàn PCCC tại các trường học trên địa bàn xã Bát Tràng, xã Gia Lâm và xã Thuận An.

CBCS Đội CC&CNCH Khu vực số 19 tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy cho học sinh Trường THCS Gia Lâm – xã Gia Lâm

Tại các buổi tuyên truyền, báo cáo viên đã hướng dẫn giáo viên, học sinh nhà trường chủ động phòng ngừa các nguy cơ cháy, nổ; sử dụng điện an toàn; không tự ý câu mắc, đấu nối điện; hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy, kỹ năng thoát nạn. Đặc biệt, khi tổ chức các hoạt động Trung thu có sử dụng nến, đèn lồng hoặc các vật dụng có khả năng phát sinh lửa, giáo viên và người phụ trách cần hướng dẫn, giám sát học sinh, không để các em tự ý sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, góp phần phòng ngừa nguy cơ cháy, bỏng và các sự cố đáng tiếc.

Hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn cho học sinh Trường mầm non Đa Tốn – xã Bát Tràng

Ngoài ra để chủ động trong công tác PCCC, xử lý kịp thời các tình huống cháy nổ xảy ra, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH còn kiểm tra, hướng dẫn các nhà trường vận hành hệ thống báo cháy, hệ thống chữa cháy được trang bị.

Để các hoạt động vui Tết Trung thu diễn ra an toàn, vui tươi, lành mạnh, các nhà trường cần tiếp tục quan tâm công tác tuyên truyền, giáo dục kỹ năng PCCC; thường xuyên nhắc nhở học sinh chấp hành các quy định về an toàn PCCC, không nghịch lửa, không tự ý sử dụng các thiết bị điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt và thực hiện nghiêm hướng dẫn của giáo viên, người phụ trách.

Kiểm tra, hướng dẫn trường THCS Đa Tốn -xã Bát Tràng vận hành hệ thống chữa cháy

Thông qua công tác tuyên truyền, hướng dẫn và thực hành kỹ năng PCCC, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH mong muốn mỗi cán bộ, giáo viên và học sinh trở thành một tuyên truyền viên tích cực về phòng cháy, chữa cháy; chủ động phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ từ những việc nhỏ nhất; góp phần xây dựng “Trường học an toàn về PCCC”, bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe của các em học sinh và cộng đồng.