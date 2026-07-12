Khởi tố vụ án, tạm giữ thuyền trưởng vụ chìm ca nô làm 15 du khách tử vong tại Phú Quốc

ANTD.VN - Công an tỉnh An Giang ngày 12/7 cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ đối với Nguyễn Hồng Hải (SN1969, trú ấp xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang; tạm trú tại khu phố 6 An Thới, đặc khu Phú Quốc) để điều tra về hành vi vi phạm các quy định pháp luật liên quan đến vụ chìm ca nô, làm 15 du khách tử vong tại Phú Quốc.

Như ANTĐ thông tin, khoảng 13h ngày 11/7/2026 xảy ra vụ chìm ca nô trên vùng biển An Thới, đặc khu Phú Quốc, làm 15 du khách quốc tịch Ấn Độ tử vong.

Cơ quan điều tra làm việc với các thuyền viên có liên quan đến vụ chìm ca nô tại Phú Quốc

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ Công an, ngay

sau khi xảy ra vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã khẩn trương chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Công an đặc khu Phú Quốc và các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ, lấy lời khai những người có liên quan để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, sáng 12/7/2026 Cơ quan Cảnh sát điều tra tạm giữ Nguyễn Hồng Hải, có hành vi vi phạm các quy định pháp luật liên quan đến vụ chìm ca nô làm 15 du khách tử vong tại Phú Quốc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.