Anh thiết lập 'giờ giới nghiêm' mạng xã hội đối với trẻ vị thành niên

ANTD.VN - Chính phủ Anh ngày 14-7 thông qua quy định áp đặt "giờ giới nghiêm" vào ban đêm đối với thanh thiếu niên 16 và 17 tuổi khi sử dụng các nền tảng mạng xã hội.

Quy định nhằm bảo vệ sức khỏe tinh thần thế hệ trẻ

Đây là bước đi tiếp theo trong chiến dịch siết chặt quản lý không gian mạng nhằm bảo vệ sức khỏe tinh thần của thế hệ trẻ.

Quyết định mới được đưa ra chỉ một tháng sau khi Thủ tướng Anh Keir Starmer công bố lệnh cấm hoàn toàn trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội.

Theo Bộ Công nghệ Anh, người dùng trong độ tuổi 16 - 17 sẽ bị hạn chế truy cập vào các ứng dụng phổ biến như Instagram, Facebook hay TikTok trong khung giờ từ 0h đến 6h sáng.

Bên cạnh giờ giới nghiêm, London cũng lên kế hoạch buộc các nhà phát triển ứng dụng phải thiết lập chế độ mặc định vô hiệu hóa các tính năng dễ gây nghiện, điển hình là cơ chế cuộn tin vô hạn đối với nhóm tuổi này.

Dù thanh thiếu niên vẫn có thể tự tắt các cài đặt hạn chế này, chính phủ Anh kỳ vọng đây sẽ là "màng lọc" hiệu quả để giảm thời gian lướt màn hình vô bổ.

"Ngay cả khi bước vào tuổi 16 với sự độc lập lớn hơn, các em vẫn cần được bảo vệ trước những tính năng trực tuyến dễ gây nghiện vốn ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tinh thần. Biện pháp này sẽ giúp người trẻ đảm bảo giấc ngủ, tập trung học tập và dành nhiều thời gian chất lượng hơn cho gia đình" - Bộ trưởng Công nghệ Anh Liz Kendall nói.

Dự luật mới cũng nhắm đến các công cụ tương tác trí tuệ nhân tạo (AI). Theo đó, các nền tảng tích hợp chatbot AI buộc phải áp dụng cơ chế kiểm tra và yêu cầu người dùng dưới 18 tuổi phải tạm dừng, nghỉ ngơi sau một thời gian sử dụng liên tục.

Trước Anh, nhiều quốc gia trên thế giới đã ban hành các lệnh cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội.

Australia là quốc gia tiên phong cấm người dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội vào cuối năm ngoái. Canada, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất cũng có động thái tương tự, trong khi Indonesia đã chính thức thực thi lệnh cấm này từ tháng 3-2026.

Tại Anh, lệnh cấm toàn diện cho trẻ dưới 16 tuổi sử dụng các ứng dụng Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram và Facebook sẽ chính thức có hiệu lực vào đầu năm 2027.