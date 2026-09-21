ANTD.VN - Ngày 21-9, Báo Nhân Dân chính thức công bố Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize mùa thứ tư, năm 2026, với chủ đề “Hợp lực cộng đồng”.

Giải thưởng năm nay không chỉ tiếp tục tôn vinh những sáng kiến vì xã hội mà còn hướng tới kết nối con người, tri thức và nguồn lực để tạo ra những tác động thiết thực, lâu dài.

Từ lan tỏa những hành động đẹp đến kết nối nguồn lực

Tham dự lễ công bố có đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng; đồng chí Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các cơ quan thông tấn, báo chí cùng thành viên Hội đồng giám khảo.

Từ lan tỏa những hành động đẹp đến kết nối nguồn lực

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng

Human Act Prize là giải thưởng do Báo Nhân Dân chủ trì, phối hợp Công ty cổ phần VCCorp tổ chức thường niên, nhằm tôn vinh các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có những đóng góp tích cực cho xã hội thông qua các sáng kiến, dự án cộng đồng. Sau ba mùa với các chủ đề “Dấu ấn tiên phong” (2023), “Cộng đồng kiến tạo” (2024) và “Kiên trì phụng sự” (2025), giải thưởng đã từng bước hình thành mạng lưới rộng lớn những người, tổ chức và doanh nghiệp bền bỉ hành động vì cộng đồng.

Theo Ban Tổ chức, thực tế cho thấy Việt Nam không thiếu những con người muốn làm điều tốt, cũng không thiếu tri thức, sáng kiến hay nguồn lực xã hội. Tuy nhiên, trước những vấn đề ngày càng phức tạp, mỗi cá nhân, tổ chức đều có giới hạn về nguồn lực, chuyên môn và khả năng triển khai. Vì vậy, nhiều bài toán lớn cần sự phối hợp của nhiều lực lượng thay vì những nỗ lực đơn lẻ.

Đó cũng là lý do “Hợp lực cộng đồng” được lựa chọn làm chủ đề của Human Act Prize 2026.

Phát biểu tại lễ công bố, đồng chí Lê Quốc Minh nhấn mạnh, hợp lực không có nghĩa là tất cả cùng làm một việc, mà là cùng nhìn thấy một vấn đề, cùng hướng tới một mục tiêu và mỗi bên đóng góp thế mạnh của mình vào lời giải chung. Tinh thần này thực tế đã được hình thành qua các mùa giải trước, khi Human Act Prize kết nối các tổ chức xã hội, chuyên gia, doanh nghiệp và cơ quan báo chí cùng tham gia các hoạt động vì cộng đồng.

Một ví dụ được nhắc tới là dự án “Một vòng tay ấm” trong đợt mưa lũ nghiêm trọng tại miền Trung và Tây Nguyên cuối năm 2025. Từ cứu hộ trong “thời gian vàng”, hỗ trợ nhu yếu phẩm đến tái thiết nhà ở, các lực lượng cùng tham gia, mỗi bên đảm nhiệm một phần việc theo thế mạnh, hình thành chuỗi hỗ trợ từ giai đoạn khẩn cấp đến phục hồi.

Mở rộng hành động, hướng tới thế hệ kiến tạo tương lai

Một trong những điểm mới của Human Act Prize 2026 là việc bổ sung Danh hiệu Trọn đời Cống hiến, nhằm tôn vinh những cá nhân đã dành trọn cuộc đời để phụng sự cộng đồng. Giải thưởng đồng thời bổ sung hai hạng mục Lãnh đạo Hành động vì Cộng đồng và Dự án Hợp lực Cộng đồng, ghi nhận những người dẫn dắt và những mô hình tạo tác động thông qua sức mạnh hợp tác.

Mở rộng hành động, hướng tới thế hệ kiến tạo tương lai

Đáng chú ý, dự án hợp lực trọng điểm năm 2026 được công bố tại sự kiện gắn với “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Trên nền tảng hệ thống chuyên môn của Nhà nước, với Quân đội là lực lượng nòng cốt, Human Act Prize sẽ phát huy vai trò kết nối, huy động các nguồn lực xã hội phù hợp để doanh nghiệp, chuyên gia, tổ chức và cộng đồng trong và ngoài nước đóng góp theo đúng thế mạnh, nhu cầu.

Bên cạnh Human Act Prize, năm 2026, Human Act Now được phát triển thành hệ hoạt động dài hạn nhằm truyền cảm hứng, trang bị năng lực, tạo cơ hội trải nghiệm, phát triển sáng kiến và kết nối nguồn lực cho thế hệ trẻ - những “Future Changemaker”, tức thế hệ kiến tạo tác động kế cận.

Human Act Now tập trung vào bốn trụ cột gồm: Quy tụ thế hệ kiến tạo đất nước; Hợp lực tri thức truyền trao nội lực; Hợp lực cơ hội tạo tác động lớn; Kết nối nguồn lực toàn cầu. Trong năm 2026-2027, chương trình dự kiến tổ chức Unitour tại 50 trường đại học và trung học phổ thông, đồng thời triển khai “Company tour” tại 15 công ty, nhà máy để người trẻ có cơ hội trải nghiệm thực tiễn, học hỏi kỹ năng và tri thức quản trị.

Theo Ban Tổ chức, một trong những mục tiêu quan trọng của Human Act Prize năm nay là đưa tinh thần “Hợp lực cộng đồng” trở thành những hành động cụ thể, gắn với các vấn đề và ưu tiên phát triển của đất nước.

Tại sự kiện, Ban Tổ chức đã trao Huy hiệu Hợp lực cho các đơn vị, cá nhân đồng hành cùng Human Act Prize, ghi nhận cam kết hành động vì cộng đồng và đóng góp nguồn lực cho các chương trình tạo tác động. Đây được xem là bước khởi đầu cho mùa giải 2026 với định hướng từ tôn vinh những giá trị đã được tạo ra sang chủ động kết nối, thúc đẩy và nhân rộng những hành động có ý nghĩa đối với cộng đồng.