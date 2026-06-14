Dấu ấn thầm lặng phía sau những dự án, công trình trọng điểm

ANTD.VN - Hà Nội đang có hàng chục dự án, công trình trọng điểm với khối lượng giải phóng mặt bằng lớn. Dưới sự chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP và CATP Hà Nội, Phòng An ninh nội địa, lực lượng được xem là chủ công trong công tác này, đã phát huy tinh thần phong trào thi đua “Ba nhất” cùng công an cơ sở tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân để cùng các cơ quan chức năng hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng…

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng - Trưởng phòng An ninh nội địa (thứ ba từ trái sang) nắm tình hình công tác giải phóng mặt bằng tại dự án hồ điều hòa Phú Đô, phường Từ Liêm

Khẳng định vai trò, trách nhiệm

Theo Đại tá Nguyễn Quốc Hùng - Trưởng phòng An ninh nội địa, muốn mở rộng tuyến đường thì công tác giải phóng mặt bằng là vô cùng quan trọng. Từ nhận thức sâu sắc này, đơn vị đã chủ động tham mưu với CATP, xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự khi giải phóng mặt bằng các dự án, công trình trọng điểm, khẳng định vai trò chủ công, đầu mối kết nối giữa cơ sở với Ban Giám đốc CATP, các sở ngành về công tác giải phóng mặt bằng.

Từ cuối năm 2025 đến nay, Phòng An ninh nội địa đã tham mưu Ban Giám đốc CATP tổ chức hàng loạt hội nghị liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng; ban hành kế hoạch công tác công an tham gia giải phóng mặt bằng trên toàn thành phố; thành lập các tổ công tác của CATP tham mưu với các sở ngành, xã, phường về từng dự án đảm bảo tiến độ theo yêu cầu



Tại hội nghị về công tác đảm bảo an ninh trật tự, tham mưu giải pháp đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố, Phòng An ninh nội địa đều được Ban Giám đốc CATP giao nhiệm vụ trình bày báo cáo trung tâm, nêu rõ kết quả, tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, công trình trọng điểm; những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai; đề xuất những giải pháp, tham mưu chính quyền cơ sở triển khai đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng theo kế hoạch



Mới đây, khi CATP Đồng Nai đến học tập kinh nghiệm CATP Hà Nội trong công tác giải phóng mặt bằng, chỉ huy Phòng An ninh nội địa vừa là đơn vị trình bày báo cáo trung tâm, vừa có chia sẻ riêng về kinh nghiệm và được đồng chí Giám đốc CATP Đồng Nai đánh giá cao, yêu cầu các đơn vị tham gia đoàn công tác ghi nhận, tiếp thu và triển khai.

Hầu hết trong các kết luận hội nghị đảm bảo an ninh trật tự về công tác giải phóng mặt bằng, Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội đều yêu cầu các địa phương nơi có dự án, công trình trọng điểm khẩn trương rà soát các khó khăn, vướng mắc, kịp thời cập nhật thông tin, phối hợp với CATP Hà Nội qua Phòng An ninh nội địa để có phương hướng cùng giải quyết. Qua đó có thể thấy được vai trò của Phòng An ninh nội địa trong công tác tham mưu các vấn đề liên quan đến giải phóng mặt bằng các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Thấu hiểu và sẻ chia

Thiếu tá Đặng Văn Hải - Phó Đội trưởng Đội An ninh các vấn đề xã hội khác (Phòng An ninh nội địa) khi chia sẻ về kinh nghiệm trong quá trình triển khai công tác giải phóng mặt bằng cho biết, cán bộ phải đặt mình vào vị trí người dân, phải có sự sẻ chia và thấu hiểu với nhân dân thì mới có thể tham mưu cho cấp trên hiệu quả, phù hợp. “Đơn vị đã tham mưu chính quyền cơ sở rút ngắn quy trình nhưng vẫn tuân thủ quy định của pháp luật về công tác giải phóng mặt bằng. Ngay khi có dự thảo phương án, chúng tôi đã tham mưu chính quyền cơ sở gặp nhân dân, chủ động tìm đến dân, lắng nghe, nắm bắt nguyện vọng và bổ sung vào dự thảo phương án để khi phương án chính thức được đưa ra, người dân sẽ thấy dễ đồng thuận hơn” - Thiếu tá Đặng Văn Hải nói.

Phòng An ninh nội địa, công an các xã, phường không chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự mà còn tham mưu chính quyền quan tâm chính sách đặc thù với các hộ dân thuộc diện giải tỏa như được mua nhà ở xã hội không qua xét duyệt, chính sách tạm cư. Từ đó nhân dân yên tâm hơn, thấu hiểu giá trị, ý nghĩa của việc giải phóng mặt bằng mở rộng hạ tầng giao thông, xây dựng một đô thị lõi hiện đại, văn minh, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng ùn tắc, ô nhiễm môi trường, đồng thuận sẵn sàng di dời…

Đặc biệt, các cán bộ, chiến sĩ tham gia các tổ công tác thực hiện nhiệm vụ tham mưu giải phóng mặt bằng đều thực hiện tốt công tác điều tra cơ bản, nắm rõ chế độ chính sách, thông tin nhà đất, công tác quản lý nhân hộ khẩu, hoàn cảnh, điều kiện từng gia đình trong diện để có dữ liệu phục vụ công tác hoàn thiện hồ sơ, tuyên truyền vận động; sẵn sàng hỗ trợ thủ tục hành chính trong thẩm quyền như xác nhận cư trú… “Có trường hợp không có việc làm, không có kế sinh nhai nếu phải rời khỏi ngôi nhà gắn bó hàng chục năm. Qua nắm tình hình, chúng tôi đã giới thiệu việc làm, hỗ trợ di chuyển tài sản, tìm kiếm nhà trọ tạm cư khiến người dân rất cảm kích” - Trung tá Đào Duy Bằng, Đội trưởng Đội An ninh các vấn đề xã hội khác chia sẻ.

Nhớ lại lần giải phóng mặt bằng tuyến đường Vành đai 1 qua các phường Ô Chợ Dừa - Láng - Giảng Võ, trong thời gian rất ngắn các cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh nội địa và công an các phường trên địa bàn đã không quản ngày đêm, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, phát hiện khó khăn, vướng mắc của nhân dân, tìm ra giải pháp hợp lý giải quyết triệt để và người dân đã đồng thuận bàn giao mặt bằng mà không có khiếu nại. “Trong những ngày tháng ấy, chúng tôi phối hợp với công an cơ sở chủ động tìm đến gặp nhân dân đối thoại, trả lời, giải quyết các thắc mắc của nhân dân không để họ bức xúc” - Thiếu tá Đặng Văn Hải nhớ lại.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh nội địa luôn có mặt trong các cuộc đối thoại với nhân dân về công tác giải phóng mặt bằng

Đồng hành cùng chính quyền cơ sở

Theo Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, trong quá trình giải quyết 2 “điểm nghẽn” mà Thành ủy, UBND TP giao cho CATP Hà Nội, Phòng An ninh nội địa không chỉ tham mưu mà còn nắm tiến độ triển khai của chính quyền địa phương, kịp thời báo cáo Đảng ủy Ban Giám đốc CATP để báo cáo Thành ủy, UBND TP có sự chỉ đạo, điều chỉnh kịp tiến độ giải phóng mặt bằng; kịp thời nắm tình hình, làm rõ “điểm nghẽn” nào thuộc các ban, sở, ngành nào; đánh giá, dự báo các vấn đề phát sinh ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, có biện pháp giải quyết ngay từ đầu và tạo một phong trào, hiệu ứng trên toàn tuyến.

Đối với tuyến đường Vành đai 1, Phòng An ninh nội địa đã tham mưu CATP huy động công an các phường Láng, Ô Chợ Dừa, Giảng Võ đồng loạt ra quân bảo vệ an ninh trật tự, tạo hiệu ứng lan tỏa, điểm nhấn, thể hiện quyết tâm của chính quyền và lực lượng công an cơ sở trong công tác giải phóng mặt bằng. “Chính sách trong công tác giải phóng mặt bằng thực sự đã có chuyển biến lớn. Chúng tôi đã tham mưu CATP, chính quyền các cấp, tổng hợp chính sách của các dự án thành tổng thể chung áp dụng cho tất cả các dự án. Bên canh đó đánh giá hiệu quả, kiến nghị giải pháp sao cho các dự án được thuận lợi nhất, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng” - chỉ huy Phòng An ninh nội địa cho biết.

Tất cả những hiệu ứng tốt đẹp ấy đã tạo nên một sự đồng thuận, công tác giải phóng mặt bằng đã có những chuyển biến tích cực không chỉ với tuyến đường Vành đai 1 mà còn rất nhiều dự án, công trình trọng điểm, công trình khẩn cấp trên địa bàn Hà Nội, góp phần xây dựng thành phố với cơ sở hạ tầng phát triển…