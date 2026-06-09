Chuyển biến tích cực về trật tự đô thị tại phường Vĩnh Tuy

ANTD.VN -Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng nòng cốt là Công an phường, diện mạo đô thị trên địa bàn phường Vĩnh Tuy, Hà Nội đã có những thay đổi mạnh mẽ.

Phường Vĩnh Tuy được sáp nhập từ 3 phường Vĩnh Tuy, Thanh Lương, Mai Động và một phần phường Vĩnh Hưng (quận Hoàng Mai cũ) với diện tích 2,33km2, dân số hơn 90.000 người. Với đặc thù có nhiều làng xã, tuyến phố ngắn, người dân kinh doanh manh mún, nhỏ lẻ, mật độ dân cư cao. Thực trạng này đã gây áp lực lớn lên công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường như tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường; họp chợ tự phát; dựng mái che, mái vẩy, treo biển quảng cáo, tập kết vật liệu xây dựng trái quy định; ý thức chấp hành pháp luật của người dân còn hạn chế.

"Chợ cóc" tại đê Trần Khát Chân đã được giải tỏa.

Đặc biệt trên địa bàn đã tồn tại chợ cóc tại ngõ 622 Minh Khai và đê Trần Khát Chân từ lâu, chợ tự phát tại phố Tam Trinh. Chợ hoạt động từ 6h sáng đến đêm, tạo áp lực rất lớn cho lực lượng Công an phường Vĩnh Tuy trong công tác tuần tra, kiểm soát giữ an ninh trật tự đô thị. Tuy nhiên thời gian qua với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong đó nòng cốt là Công an phường, diện mạo đô thị tại đây đã có sự chuyển biến rõ nét.

Nếu như trước đây tại ngõ 622 Minh Khai và đê Trần Khát Chân, phố Tam Trinh phổ biến tình trạng lấn chiếm lòng đường và vỉa hè thì nay đều thông thoáng, vỉa hè đã trả lại cho người đi bộ. Các hộ kinh doanh không có mặt bằng được chuyển về các khu chợ truyền thống.

Công an phường Vĩnh Tuy tuần tra kiểm soát tại ngõ 622 Minh Khai

Lực lượng chức năng xử lý TTĐT tại ngõ 622 Minh Khai

Ngoài ra tại tuyến phố Kim Ngưu, lực lượng chức năng tháo dỡ nhiều bục bệ, biển quảng cáo, mái hiên di động...giúp trật tự đô thị tại tuyến Kim Ngưu nói riêng chuyển biến trông thấy.

Tháo dỡ mái che, bục bệ, biển quảng cáo.

Trung tá Mai Thanh Bình, Phó Trưởng Công an phường Vĩnh Tuy cho biết: Ngay sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Công an phường Vĩnh Tuy đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường thành lập Ban Chỉ đạo 197 phường; tham mưu xây dựng và triển khai các kế hoạch, phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị trên địa bàn phường; tăng cường công tác tuyên truyền.

Thực hiện Kế hoạch 373/KH-UBND thành phố về triển khai các giải pháp xử lý “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn Hà Nội xong trước ngày 30/6, Công an phường đã tham mưu cho UBND phường ra quân xử lý các chợ tự phát xong ngay trong tháng 5. Hiện nay toàn bộ chợ cóc, chợ tự phát tại địa bàn đã được giải quyết 100%. Việc huy động toàn thể các lực lượng ban, ngành đoàn thể cùng tham gia xử lý một cách đồng bộ đã mang lại hiệu quả rõ nét.

“Để đạt kết quả bền vững, quá trình giải quyết điểm nghẽn trật tự đô thị, Công an phường thực hiện theo phương châm kiên trì, bền bỉ từ điều tra cơ bản, ký cam kết, tuyên truyền, ra quân, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. Để chống tái lấn chiếm, Công an phường duy trì phân công ca, kíp tuần tra, kiểm soát hàng ngày”, Trung tá Mai Thanh Bình nhấn mạnh.

Thông tin từ Công an phường Vĩnh Tuy, từ 1/7/2025 đến 15/5/2026, Công an phường đã xử phạt 969 trường hợp với số tiền hơn 568 triệu đồng trong đó vi phạm về trật tự đô thị là 914 trường hợp với các lỗi phổ biến là lấn chiếm lòng đường hè phố để kinh doanh, buôn bán, ô tô đỗ vỉa hè trái quy định, bán hàng rong…, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông là 32 trường hợp, xử phạt môi trường 23 trường hợp.

Ông Nguyễn Thanh Lương sống tại ngõ đê Trần Khát Chân chia sẻ: “Tại đây tồn tại chợ cóc từ lâu. Các hộ kinh doanh lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán từ sáng sớm đến đêm khuya khiến nơi đây lúc nào cũng nhộn nhạo, nhếch nhác. Nhưng từ lúc Công an phường xử lý quyết liệt, tại đây đã hoàn toàn thông thoáng. Người dân chúng tôi thực sự rất vui”.

Tuyến phố Kim Ngưu hè thông, đường thoáng.

Trong thời gian tới, Công an phường Vĩnh Tuy kết hợp cùng các lực lượng chức năng sẽ tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các biện pháp kiểm tra, xử lý vi phạm, kết hợp với tuyên truyền sâu rộng để xử lý dứt điểm các vi phạm tồn tại kéo dài, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, nhận thức của các tổ chức, cá nhân trong công tác bảo đảm TTĐT, TTATGT và vệ sinh môi trường, hướng tới mục tiêu xây dựng phường Vĩnh Tuy ngày càng văn minh, hiện đại.

Xóa điểm nghẽn trật tự đô thị là quyết tâm chính trị lớn của địa phương

Trao đổi với PV NATĐ, ông Bùi Thanh Hải, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Vĩnh Tuy chia sẻ: trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng công việc lớn, nhưng cấp ủy, chính quyền cơ sở xác định rõ, việc xóa điểm nghẽn trật tự đô thị là quyết tâm chính trị lớn của địa phương; và sẽ được cụ thể hóa bằng những giải pháp, hành động bài bản, khoa học, căn cơ. Điều quan trọng ở đây là phải tác động tích cực để nâng cao nhận thức của người dân. Khi người dân hiểu, đồng thuận, chung tay, bài toán trật tự đô thị sẽ được giải.

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