Chuyển biến tích cực từ các khu chợ dân sinh

ANTD.VN - Quá trình đô thị hóa cùng sự mở rộng địa giới hành chính mang đến cho xã Phúc Thịnh (Hà Nội) diện mạo mới, nhưng cũng kéo theo áp lực lớn về hạ tầng và trật tự đô thị. Trong đó, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh tại các khu chợ truyền thống đã trở thành những "điểm nghẽn" nhức nhối. Thời gian qua, lực lượng Công an xã Phúc Thịnh đã từng bước thiết lập lại kỷ cương, mang đến những kết quả ban đầu đáng ghi nhận, với tâm điểm là sự chuyển biến rõ nét tại khu vực chợ Lắp Ghép...

Áp lực từ những khu chợ truyền thống

Sau khi áp dụng mô hình chính quyền hai cấp, xã Phúc Thịnh phải đảm nhận công tác quản lý một địa bàn rộng lớn với nhiều khu dân cư và các chợ truyền thống có lịch sử lâu đời như chợ Lắp Ghép, Tằng My, Vệ, Vân Trì,Bắc Hồng... Mặc dù là đầu mối giao thương quan trọng, sự phát triển thương mại tại đây lại đang vượt quá "sức chịu đựng" của hạ tầng.

Khu vực chợ Lắp ghép trước đây là địa điểm buôn bán truyền thống của người dân địa phương, những tồn tại về vi phạm trật tự đô thị nay đã được giải quyết

Theo ghi nhận thực tế, tình trạng một vài chợ diện tích bị thu hẹp do làm dự án đã khiến không gian mua bán trở nên chật chội. Bên cạnh đó, tình trạng chợ dân sinh không có ban quản lý kéo dài nhiều năm khiến người dân không đủ chỗ để mua bán hàng hoá. Hệ quả tất yếu là tiểu thương và người làm nông nghiệp tràn xuống lòng đường, lấn chiếm vỉa hè để mưu sinh.

Điểm nóng phức tạp nhất phải kể đến là khu vực chợ Lắp Ghép. Trước khi lực lượng chức năng ra quân, mật độ người và phương tiện tại đây vào giờ cao điểm luôn trong tình trạng quá tải. Việc hàng hóa bày bán tràn lan, ô che lấn chiếm và các ki-ốt tự phát mọc lên đã thu hẹp mặt cắt giao thông, đẩy người đi bộ xuống lòng đường và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao.

Kết quả từ chiến dịch "Tuyên truyền đi trước, xử lý theo sau"

Đối diện với tình trạng lộn xộn bám rễ nhiều năm, tại khu vực chợ Lắp Ghép, lực lượng chức năng đã phối hợp với Tổ kiểm tra liên ngành tổ chức tuyên truyền, yêu cầu các hộ kinh doanh ký cam kết. Sau khi kẻ vẽ lại vạch sơn phân định không gian vỉa hè, đã có 19 hộ tự giác tháo dỡ các hạng mục lấn chiếm.

"Bộ mặt" hoàn toàn mới của khu chợ

Trong đợt cao điểm, lực lượng chức năng đã tiến hành cưỡng chế 6 ki-ốt vi phạm, cắt bỏ 15 mái che, mái vẩy, tháo dỡ 70 ô che cố định và thu dọn hàng chục biển quảng cáo, chậu cảnh tại khu vực chợ Lắp Ghép. Chỉ sau thời gian ngắn, khu vực này đã trở nên thông thoáng.

Trên bình diện toàn xã, những số liệu từ công tác chuyên môn cũng minh chứng cho những nỗ lực làm sạch không gian công cộng. Lực lượng công an đã tiến hành thu giữ 43 biển quảng cáo, giải toả 19 mái che mái vẩy, tổ chức ký cam kết đối với 213 hộ cá nhân kinh doanh buôn bán.



Khu chợ dân sinh được "chỉnh trang" trên địa bàn xã Phúc Thịnh

Cơ quan chức năng đã kiên quyết lập hồ sơ, xử lý 19 trường hợp sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè để kinh doanh với tổng số tiền phạt 47.500.000 đồng. Đồng thời, ra quyết định xử phạt hành chính không lập biên bản đối với 92 trường hợp có lỗi bán hàng nhỏ lẻ trên lòng đường, vỉa hè, thu nộp ngân sách 20.700.000 đồng.

Không chỉ giải tỏa vỉa hè, công tác vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm xung quanh các khu vực buôn bán cũng được siết chặt. Công an xã đã xử phạt 3 trường hợp vi phạm khi không sử dụng găng tay lúc tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm chín, thức ăn ngay, với mức phạt 1.500.000 đồng/trường hợp. Ngoài ra, 3 trường hợp bỏ rác thải không đúng nơi quy định tại nơi công cộng cũng bị xử phạt với mức tiền 1.500.000 đồng/trường hợp.

Nhìn nhận khách quan những rào cản và hướng đi bền vững

Mặc dù vỉa hè đã dần quang đãng, song nỗ lực duy trì trật tự đô thị tại cơ sở vẫn đối mặt với những rào cản lớn. Một trong những khó khăn thiết thực nhất là lực lượng làm công tác quản lý trật tự đô thị ở cơ sở mỏng, kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ... Trong khi đó, lượng phương tiện đổ ra đường rất lớn, đặc biệt vào giờ cao điểm, trong khi hạ tầng giao thông tại một số tuyến đường, nút giao còn hạn chế, đường nhỏ nên dễ xảy ra ùn tắc.

Chính quyền, nhân dân xã Phúc Thịnh đang nỗ lực từng ngày để bảo vệ kết quả đạt được, từng bước thay đổi thói quen mưu sinh hướng tới một đô thị văn minh, trật tự

Thêm vào đó, bài toán quản lý vấp phải những "vùng xám" lịch sử khi một số công trình, trường hợp vi phạm tồn tại từ lâu, liên quan mật thiết đến sinh kế của người dân và yếu tố truyền thống. Thực tế có tình trạng lòng đường, vỉa hè hiện trạng lại nằm trên đất có “sổ đỏ” của người dân. Những rào cản này, kết hợp với việc ý thức chấp hành của một bộ phận người dân, hộ kinh doanh còn hạn chế, dẫn đến thực trạng nhức nhối: tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường sau khi đã được giải tỏa vẫn còn xảy ra, gây khó khăn trực tiếp cho công tác duy trì kết quả.

Nhằm giải quyết triệt để vấn đề, Công an xã Phúc Thịnh đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ. Việc lắp đặt hệ thống camera an ninh và giám sát giao thông dày đặc quanh chợ Lắp Ghép và các tuyến đường trọng yếu đã mang lại hiệu quả trực quan. Đến nay, 20 trường hợp đã bị xử phạt "nguội" dựa trên dữ liệu camera trích xuất, đảm bảo tính răn đe và minh bạch.

Hành trình gỡ "điểm nghẽn" đô thị chưa bao giờ là dễ dàng, đặc biệt ở những địa bàn đang trong giai đoạn chuyển mình như Phúc Thịnh. Bằng việc kết hợp xử phạt nghiêm minh, ứng dụng công nghệ và liên tục bám sát địa bàn, lực lượng Công an cơ sở đang nỗ lực từng ngày để bảo vệ kết quả đạt được, từng bước thay đổi thói quen mưu sinh của người dân hướng tới một đô thị văn minh, trật tự.