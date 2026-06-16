Quyết liệt 'gỡ' điểm nghẽn trật tự đô thị tại xã Đại Xuyên

ANTD.VN - Xác định trật tự đô thị là 1 trong 5 “điểm nghẽn” cần giải quyết quyết liệt, thời gian qua, Công an xã Đại Xuyên, Hà Nội đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông.

Xã Đại Xuyên được thành lập từ 7 xã gồm: Bạch Hạ, Khai Thái, Minh Tân, Phúc Tiến, Quang Lãng, Tri Thủy và Đại Xuyên, với diện tích 51,66km2, dân số khoảng hơn 74.000 người. Nằm trên trục giao thông huyết mạch quốc gia, hội tụ nhiều lợi thế nổi bật về công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ. Đây vừa là điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nhưng cũng đặt ra nhiều áp lực đối với công tác bảo đảm trật tự đô thị. Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, họp chợ tự phát, treo đặt biển quảng cáo không đúng quy định từng diễn ra tại nhiều khu vực, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Công an xã tuyên truyền, vận động người dân không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Kiên quyết tháo dỡ các biển quảng cáo để sai quy định

Để giải quyết triệt tình trạng vi phạm TTĐT, Công an xã Đại Xuyên đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành nhiều kế hoạch, nghị quyết chuyên đề về lập lại trật tự đô thị, xây dựng địa bàn văn minh, kỷ cương. Xác định công tác tuyên truyền được đặt lên hàng đầu, Công an xã đã đẩy mạnh tuyên truyền qua loa phát thanh và vận động người dân ký cam kết.

Công an xã thường xuyên tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm TTĐT.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Công an xã đã tuyên truyền, vận động ký cam kết đối với 186 cơ sở kinh doanh, hộ kinh doanh dọc tuyến quốc lộ 1A, đường truyền thống, đường TL 428, thực hiện nếp sống văn hóa, không vứt rác ra đường, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông làm nơi kinh doanh buôn bán, đỗ xe, treo biển quảng cáo không đúng nơi quy định.

Bà Nguyễn Thị Hương, đường TL 428 cho biết: Sau khi được lực lượng Công an xã tuyên truyền, vận động ký cam kết, gia đình tôi đã nghiêm túc chấp hành, không lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh. Nhờ sự đồng thuận của người dân, bộ mặt đô thị tại xã Đại Xuyên đã thay đổi rõ rệt, ngăn nắp, sạch đẹp hơn. Thành quả này chính người dân được hưởng lợi.

Công an xã đã giải tỏa 8 "chợ cóc".

Thiếu tá Trần Tiến Thành, Trưởng Công an xã Đại Xuyên cho biết: Trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng công việc lớn, nhưng Công an xã xác định rõ, việc xóa điểm nghẽn trật tự đô thị là quyết tâm chính trị lớn của địa phương; và sẽ được cụ thể hóa bằng những giải pháp, hành động bài bản, khoa học, căn cơ.

Đặc biệt, thực hiện Kế hoạch 373/KH-UBND thành phố về triển khai các giải pháp xử lý “chợ cóc", qua thực hiện, đến nay Công an xã đã tổ chức giải tỏa xong 8 điểm "chợ cóc" trên địa bàn.

Để đạt kết quả bền vững, quá trình giải quyết điểm nghẽn trật tự đô thị, Công an xã thực hiện theo phương châm kiên trì, bền bỉ từ tuyên truyền, ký cam kết, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, tuần tra kiểm soát khép kín, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. Để chống tái lấn chiếm, tái vi phạm, Công an xã duy trì phân công ca, kíp tuần tra, kiểm soát hàng ngày”.

Song song với công tác tuyên truyền, Công an xã kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Công an xã đã xử lý 40 trường hợp dừng, đỗ sau quy định, vi phạm về TTĐT với số tiền gần 10 triệu đồng. Trong đó xác minh hình ảnh, xử phạt vi phạm hành chính 23 trường hợp vi phạm TTĐT với hình thức phạt nguội.

Sự kiên trì, bài bản của lực lượng Công an cùng hệ thống chính quyền cơ sở đã dần mang lại diện mạo mới cho xã Đại Xuyên. Nhiều tuyến đường trước đây thường xuyên xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè nay đã trở nên thông thoáng hơn. Bộ mặt đô thị tại nhiều khu vực trên địa bàn xã có sự thay đổi rõ rệt, tạo thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân cũng như góp phần bảo đảm an toàn giao thông.

Trong thời gian tới, Công an phường xã Đại Xuyên kết hợp cùng các lực lượng chức năng sẽ tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các biện pháp kiểm tra, xử lý vi phạm, kết hợp với tuyên truyền sâu rộng để xử lý dứt điểm các vi phạm tồn tại kéo dài, tạo chuyển biến mạnh mẽ về TTĐT, TTATGT và vệ sinh môi trường, hướng tới xây dựng xã Đại Xuyên văn minh, sạch đẹp.