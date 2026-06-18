"Truy quét" xe tự chế, xe cũ nát: Chặn đứng hiểm họa tai nạn từ các tuyến cửa ngõ Thủ đô

ANTD.VN - Không được kiểm định, không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật nhưng vẫn ngang nhiên lưu thông, nhiều phương tiện tự chế, xe cũ nát và xe chở hàng hóa cồng kềnh đang trở thành mối nguy thường trực trên đường phố.

Mặc dù đã được tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý nhiều lần, tình trạng sử dụng xe tự chế, xe ba gác, xe cũ nát cùng các phương tiện chở hàng hóa cồng kềnh vẫn diễn ra trên không ít tuyến đường của Thủ đô. Đáng lo ngại, đây đều là những phương tiện tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông do không bảo đảm các điều kiện kỹ thuật an toàn, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người tham gia giao thông.

Tình trạng chở hàng cồng kềnh như thế này vẫn diễn ra

Qua công tác nắm tình hình, trên tuyến Đại lộ Thăng Long và hệ thống đường gom dọc tuyến vẫn xuất hiện các trường hợp sử dụng xe mô tô, xe gắn máy kéo theo xe khác, kéo theo vật cồng kềnh hoặc chở hàng hóa vượt quá kích thước cho phép. Nhiều phương tiện đã xuống cấp nghiêm trọng, không có hệ thống bảo đảm an toàn kỹ thuật nhưng vẫn được sử dụng để vận chuyển hàng hóa với tần suất lớn.

Đây là những tuyến đường cửa ngõ quan trọng của Thủ đô, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, tốc độ lưu thông cao. Việc các phương tiện tự chế, xe cũ nát hoặc xe chở hàng cồng kềnh xuất hiện trên tuyến không chỉ gây cản trở giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn bất cứ lúc nào. Chỉ cần một tình huống phanh gấp, va quệt hoặc hàng hóa rơi đổ xuống đường cũng có thể dẫn đến những vụ tai nạn liên hoàn, gây hậu quả nghiêm trọng.

Những bao hàng cồng kềnh...

hay những chiếc xe lôi, xe kéo như thế này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao

Thực tế cho thấy, nhiều phương tiện tự chế được người dân tự sản xuất, tự lắp ráp hoặc cải tạo từ xe mô tô, xe ba bánh cũ. Các phương tiện này không được kiểm định chất lượng, không bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định. Hệ thống phanh, đèn tín hiệu, khung sườn và khả năng chịu tải đều tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Trong khi đó, việc chở hàng hóa cồng kềnh còn khiến người điều khiển bị hạn chế tầm nhìn, khó xử lý các tình huống bất ngờ trên đường.

Chưa kể những chiếc xe này đều quá cũ nát...

không đảm bảo an toàn khi lưu thông

Trước thực trạng trên, sáng 18-6, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT - Công an thành phố Hà Nội) đã triển khai lực lượng tuần tra, kiểm soát trên tuyến Đại lộ Thăng Long và các tuyến đường gom nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm.

Từ 5h30 cùng ngày, các tổ công tác đã phối hợp với Công an cấp xã bố trí lực lượng tại nhiều vị trí trọng điểm để kiểm tra các phương tiện có dấu hiệu vi phạm. Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều trường hợp điều khiển xe mô tô, xe gắn máy kéo theo xe khác, chở hàng hóa cồng kềnh, không bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông.

Chở cồng kềnh, phanh gấp, vậy là cả người, xe và hàng đổ ra đường, quá nguy hiểm

Nhiều trường hợp vi phạm bị phát hiện với các lỗi như kéo theo xe khác trái quy định, vận chuyển hàng hóa vượt quá kích thước cho phép, sử dụng phương tiện đã xuống cấp hoặc tự ý cải tạo kết cấu phương tiện. Các phương tiện này đều tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông, đặc biệt khi lưu thông trên những tuyến đường có tốc độ khai thác cao như Đại lộ Thăng Long.

Theo thống kê của Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội, từ ngày 11-6 đến 17-6-2026, lực lượng CSGT toàn thành phố đã phát hiện, xử lý 139 trường hợp vi phạm liên quan đến xe ba, bốn bánh tự chế và xe mô tô chở hàng hóa cồng kềnh. Trong đó có 41 trường hợp điều khiển xe ba bánh tự chế; 51 trường hợp điều khiển xe mô tô, xe gắn máy chở hàng hóa cồng kềnh; 47 trường hợp điều khiển xe kéo theo xe khác hoặc kéo theo vật khác trái quy định.

Những lời phân trần... "chỉ vì mưu sinh"

Nhưng nếu không xử lý, hành vi vi phạm này có thể gây nguy hiểm cho chính người điều khiển và những người xung quanh

Những con số trên cho thấy tình trạng vi phạm vẫn còn diễn biến phức tạp, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng cũng như ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân. Bởi mỗi phương tiện tự chế, mỗi chuyến hàng cồng kềnh lưu thông trên đường đều có thể trở thành nguy cơ trực tiếp đe dọa an toàn của cộng đồng.

Thời gian tới, Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp với Công an cấp xã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng xe tự chế, xe cũ nát và các hành vi vi phạm liên quan đến vận chuyển hàng hóa cồng kềnh.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chủ động loại bỏ các phương tiện không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông, bảo vệ môi trường và xây dựng hình ảnh giao thông Thủ đô văn minh, an toàn, hiện đại.