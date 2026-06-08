Từng bước 'xây' diện mạo trật tự đô thị mới, khang trang

ANTD.VN - Giải quyết trật tự văn minh đô thị luôn là "bài toán" không đơn giản. Ở phường Đại Mỗ (Hà Nội), cả hệ thống chính trị trong đó lực lượng Công an là nòng cốt, đã thống nhất cao về nhận thức và hành động để giải "bài toán" ấy, giúp từng bước tạo diện mạo mới khang trang địa bàn.

Nhận diện tiềm ẩn về trật tự đô thị

Trung tá Nguyễn Mạnh Cường, Phó trưởng Công an phường Đại Mỗ chia sẻ, sau khi sát nhập địa giới hành chính, tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trên diện tích 8,2km2, Đại Mỗ là địa bàn có vai trò quan trọng trong việc quy hoạch, phát triển khu vực phía Tây Thủ đô - vùng đang được Hà Nội ưu tiên đầu tư; góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Lực lượng Công an phường Đại Mỗ và an ninh trật tự ở cơ sở tuần tra khu vực địa bàn

“Đây là lợi thế lớn trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, song cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự, trật tự công cộng và trật tự an toàn giao thông như tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường; họp chợ tự phát; dựng mái che, mái vẩy, treo biển quảng cáo, tập kết vật liệu xây dựng trái quy định; ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân, tiểu thương, học sinh và phụ huynh học sinh còn hạn chế” – chỉ huy Công an phường Đại Mỗ nhìn nhận.

Công an phường chủ động tuần tra đảm bảo an ninh trật tự địa bàn

Đặc biệt trên địa bàn có chợ Phùng Khoang, một trong những chợ lớn, nổi tiếng của thành phố - nơi không chỉ phục vụ đời sống dân sinh hàng ngày mà còn là “thiên đường mua sắm” của hàng vạn sinh viên các trường Đại học lân cận. Chợ hoạt động từ 6h sáng đến đêm, tạo áp lực rất lớn cho lực lượng Công an phường Đại Mỗ trong công tác tuần tra, kiểm soát giữ an ninh trật tự đô thị.

“Chúng tôi phải chia thành nhiều tổ công tác, xuyên ngày, xuyên đêm nhắc nhở người dân, tiểu thương, hộ kinh doanh trong và ngoài chợ chấp hành quy định, không kinh doanh, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè” – Trung tá Nguyễn Huy Hiệp, cán bộ Công an phường Đại Mỗ cho hay.

Công an phường Đại Mỗ tuyên truyền, nhắc nhở người dân tuân thủ quy định về nơi để xe

Kiên trì, bài bản, giải quyết trật tự đô thị

Theo Trung tá Nguyễn Mạnh Cường, người dân kinh doanh, buôn bán trong chợ Phùng Khoang đều rất lâu năm, họ tự “xây” cho mình ý thức bày bán mở rộng ra ngoài phạm vi cửa hàng, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tạo nên một hình ảnh hết sức lộn xộn, không ngăn nắp.

Nhịp bước chân bình yên

Vì vậy, ngay sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Công an phường Đại Mỗ đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường thành lập Ban Chỉ đạo 197 phường; tham mưu xây dựng và triển khai các kế hoạch, phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị trên địa bàn phường; tăng cường công tác tuyên truyền, đặc biệt trong các tháng cao điểm về giao thông.

Để “nắn” ý thức nhân dân, Công an phường tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát vào các khung giờ cao điểm; tập trung lực lượng tại các tuyến đường, khu vực tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông, trật tự đô thị. Tổ chức các đợt kiểm tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh buôn bán trái phép... đồng thời, tham mưu triển khai các biện pháp xử lý đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm về vệ sinh môi trường, gây mất mỹ quan đô thị.

Sự kiên trì, bài bản của lực lượng Công an cùng hệ thống chính quyền cơ sở đã dần mang lại diện mạo mới cho khu vực chợ Phùng Khoang. Không còn cảnh chợ họp tràn lan, những con ngõ nhỏ xung quanh đã trở lại vẻ yên bình vốn có, bóng áo xanh của cán bộ Cảnh sát trật tự Công an phường Đại Mỗ đã thưa vắng dần.

Bộ mặt đô thị khang trang tại khu vực chợ Phùng Khoang

Ông Trần Đình Hòa, chủ cơ sở kinh doanh cà phê khu vực chợ Phùng Khoang bày tỏ, khi lực lượng Công an đến tuyên truyền về việc không kinh doanh lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, chúng tôi cũng nghiêm chỉnh chấp hành.

“Nhưng thực sự khi vắng bóng lực lượng chức năng, chúng tôi cũng chưa nghiêm túc. Song với thời gian, khi thấy Công an phường, lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở đội mưa, đội nắng tuần tra kiểm soát khu vực này hàng ngày, chúng tôi nhận thấy một sự nghiêm túc trong việc lập lại trật tự đô thị và ý thức của cá nhân các hộ kinh doanh đã chuyển biến theo sự trách nhiệm ấy” – ông Hòa chia sẻ.

Những bước chân không mỏi, đội nắng đội mưa giữ trật tự đô thị

Công an phường Đại Mỗ đã tổ chức 150 lượt tuần tra, xử lý triệt để tại các tuyến đường thường xuyên xảy ra vi phạm như tuyến Trung Văn, Lương Thế Vinh, Nguyễn Trãi, trước cổng Đại học Hà Nội, Phùng Khoang, Đồng Sợi, Bạch Thành Phong, Đại lộ Thăng Long... chỉ trong khoảng 15 ngày trong tháng 5 số lượng tang vật, phương tiện thu giữ; số lượng mái che mái vẩy và bục bệ cầu dẫn do Công an phường đã xử lý trong quá trình giải quyết vi phạm hành chính liên quan đến trật tự đô thị, trật tự công cộng đã tăng gấp đôi - hơn 200% so với thời gian 4 tháng trước đó; tạo chuyển biến thực chất trong công tác đảm bảo trật tự, văn minh đô thị trên toàn địa bàn phường Đại Mỗ.