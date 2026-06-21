Quyết liệt triển khai giải pháp bảo đảm an toàn giao thông đường sắt

ANTD.VN - Trước thực trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt ngày một phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, Phòng Cảnh sát giao thông (CATP Hà Nội) đã triển khai đồng bộ hàng loạt giải pháp nhằm bảo đảm an toàn, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân và du khách.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 phối hợp Công an phường Hoàn Kiếm kiểm tra an toàn “phố cà phê đường tàu”

Nhiều vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng

Tối 7-6-2026, tại khu gian Văn Điển - Thường Tín (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt giữa tàu khách SE19 và ô tô tải. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, thời điểm xảy ra vụ việc, tàu SE19 do anh N.X.H (SN 1990, trú tại Long Biên, Hà Nội) điều khiển đang lưu thông trên tuyến đường sắt Bắc - Nam theo hướng Hà Nội - TP.HCM. Cùng thời điểm, ô tô tải BKS: 30B-542.22 do anh N.M.C (SN 1993, trú tại Lâm Đồng) điều khiển đi từ Quốc lộ 1A cắt ngang đường sắt để vào tuyến đường thuộc địa bàn xã Thường Tín thì xảy ra va chạm với đoàn tàu.



Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, nguyên nhân ban đầu được xác định do lái xe tải không chấp hành tín hiệu đường sắt, điều khiển xe vượt qua rào chắn đường ngang khi cần chắn đang dịch chuyển để ngăn phương tiện.

Trước đó vào tối 8-3, một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng xảy ra tại khu gian Văn Điển - Thường Tín (đoạn qua ngõ 210 Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt) khiến 1 người tử vong. Nguyên nhân được xác định là nạn nhân cố tình đi vào lối đi dân sinh tự mở khi đoàn tàu đang đến. Trên đây chỉ là 2 trong nhiều vụ tai nạn đường sắt đã xảy ra trong thời gian qua.



Trước thực trạng đó, Phòng CSGT - CATP Hà Nội đã chỉ đạo các đội địa bàn có tuyến đường sắt chạy qua triển khai giải pháp nhằm bảo đảm an toàn giao thông đường sắt.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14 phối hợp các cơ quan chức năng rào chắn lối tự mở trên đường sắt

Tại Đội CSGT đường bộ số 14, đơn vị đã liên tục tổ chức cắm chốt, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt. Theo ghi nhận, dù đa số người dân đã có ý thức dừng lại khi có tín hiệu, nhưng vẫn còn không ít trường hợp liều lĩnh.



Khi đèn đỏ cảnh báo đã bật sáng và rào chắn bắt đầu dịch chuyển, nhiều người điều khiển xe máy vẫn cố tình tăng ga, luồn lách qua các khoảng trống nhỏ hẹp để vượt qua đường ngang ngay sát giờ tàu chạy. Thiếu tá Phùng Đức Hiếu - cán bộ Đội CSGT đường bộ số 14 cho biết: “Nghị định 81 có hiệu lực từ ngày 15-5-2026 quy định mức phạt đối với xe mô tô vượt đường ngang khi đèn đỏ là từ 4 - 6 triệu đồng, tước bằng lái 2 tháng; còn đối với ô tô, mức phạt lên tới 18 triệu đồng, nên tình trạng vi phạm có giảm đáng kể.



Tuy nhiên vẫn còn một số người dân cố tình vi phạm. Các lỗi thường mắc phải như vượt đường ngang khi rào chắn đang dịch chuyển hoặc đèn đỏ đã bật sáng, dừng đỗ xe trong hành lang an toàn đường sắt. Những hành vi này xuất phát từ tâm lý chủ quan, muốn tiết kiệm thời gian di chuyển, nhưng tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Để hạn chế thấp nhất tình trạng vi phạm, đơn vị thường xuyên tổ chức tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và tuyên truyền để người dân hiểu rõ quy định pháp luật và nghiêm túc chấp hành”.

Lực lượng Cảnh sát giao thông xử phạt một trường hợp vi phạm an toàn giao thông đường sắt

Xử lý 369 trường hợp vi phạm

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, từ ngày 15-5 đến ngày 10-6-2026, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 369 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường sắt, xử phạt số tiền hơn 325 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe đối với 14 trường hợp.



Các hành vi phổ biến là dừng, đỗ phương tiện trong phạm vi đường, vượt rào chắn, cần chắn hoặc vượt tín hiệu đèn đỏ tại đường ngang; làm hư hỏng cần chắn, giàn chắn và các trường hợp vi phạm khác.

Song song với công tác xử lý, lực lượng cảnh sát giao thông cũng đẩy mạnh việc phối hợp với chính quyền rào chắn các lối đi tự mở. Trung tá Ngô Duy Quang - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 8 cho biết: “Thời gian qua, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 8 phối hợp với các đơn vị chức năng quyết liệt đóng những lối đi tự phát của người dân để đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt. Với các lối đi tự mở còn lại chưa thể xóa bỏ được là do chưa xây dựng được đường gom, đường ngang, cầu vượt hay hầm chui qua đường sắt. Đơn vị sẽ tiếp tục đôn đốc các địa phương thực hiện phương án mở đường gom, đảm bảo trật tự hành lang an toàn giao thông và xử lý dứt điểm lối đi tự mở này”.

Tại Đội CSGT đường bộ số 1, nơi có phố “cà phê đường tàu” tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao, đơn vị đã thực hiện hàng loạt phương án như tuyên truyền, phát hàng trăm tờ rơi cảnh báo về nguy cơ tai nạn, nhắc nhở du khách không tập trung đông người và đi lại trong hành lang an toàn đường sắt. Đồng thời, các chủ quán cà phê dọc tuyến đường sắt được yêu cầu ký cam kết không để khách tụ tập, chụp ảnh hoặc có hành vi xâm phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt. Đại diện Đội CSGT đường bộ số 1 cho biết: “Khu vực “cà phê đường tàu” kéo dài từ ngã tư Lê Duẩn - Nguyễn Thái Học đến ngã ba Trần Phú - Lý Nam Đế. Việc buôn bán, kinh doanh dịch vụ trong phạm vi hành lang an toàn đường sắt là hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông đường sắt và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.



Mặc dù khu vực này đã được cảnh báo nguy hiểm và cấm kinh doanh từ lâu, song nhiều hộ dân vẫn lén lút mở quán, đón khách. Xác định công tác bảo đảm an toàn đường sắt là nhiệm vụ trọng tâm, liên quan trực tiếp đến tính mạng người dân, đơn vị luôn duy trì lực lượng tuần tra, chủ động phối hợp công an các phường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Việc tuần tra được thực hiện thường xuyên, liên tục, đặc biệt trong các khung giờ tàu chạy, kể cả buổi tối khi lượng người dân và du khách tập trung đông”.

Để bảo đảm an toàn giao thông đường sắt, thời gian qua, Đội CSGT đường bộ số 5 bên cạnh việc tăng cường tuyên truyền, tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm cũng lắp đặt hàng loạt các biển tuyên truyền tại khu vực đường ngang, giúp người dân dễ dàng quan sát khi dừng chờ tàu, từ đó nắm rõ quy định và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông. Hàng ngày, đơn vị bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát tại các điểm giao cắt; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân chấp hành quy định khi qua đường ngang, đồng thời kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Phòng CSGT khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông qua các điểm giao cắt với đường sắt cần tuyệt đối chấp hành tín hiệu đèn, chuông cảnh báo và hướng dẫn của lực lượng chức năng. Việc dừng lại chờ tàu đi qua chỉ mất vài phút nhưng có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho bản thân và cộng đồng, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông đường sắt.



Trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, ngành đường sắt, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông với mục tiêu hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn xảy ra, góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát giao thông tận tụy, trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ.