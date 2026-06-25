Giải tỏa bãi xe tự phát trong công viên Võ Thị Sáu

ANTD.VN -Sau nhiều năm hoạt động không phép, ngày 25/6, Công an phường Bạch Mai (Hà Nội) đã tham mưu Ủy ban nhân dân phường chỉ đạo các lực lượng phối hợp giải tỏa bãi xe trong công viên tại ngõ 19 Võ Thị Sáu.

Bãi xe lấn chiếm trong công viên ngõ 19 Võ Thị Sáu tồn tại đã lâu, hàng ngày trông giữ 250 xe trở lên, gây mất an ninh trật tự, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn phòng cháy, chữa cháy và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến mỹ quan đô thị và không gian sinh hoạt chung của người dân.

Ngày 25/6, Công an phường Bạch Mai đã ra quân giải tỏa bãi xe trong công viên tại ngõ 19 Võ Thị Sáu.

Ngày 8/5/2026, UBND phường Bạch Mai có thông báo số 92/TB-UBND về việc chấm dứt hoạt động trông giữ phương tiện tại khu đất trong ngõ 19 Võ Thị Sáu. Đồng thời yêu cầu các cá nhân liên quan chấm dứt ngay việc trông giữ phương tiện, thu phí trái phép tại khu vực trên, tự giác tháo dỡ, di chuyển đồ đạc và phương tiện ra khỏi khu đất.

Trên cơ sở đó, Công an phường Bạch Mai đã tham mưu UBND xây dựng kế hoạch, triển khai phương án giải tỏa bãi trông giữ phương tiện trái phép tại ngõ 19 Võ Thị Sáu, tổ chức các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực sau xử lý. Đây là một trong những hoạt động trọng điểm của Công an phường Bạch Mai nhằm thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị trên địa bàn.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, xử lý các trường hợp vi phạm; đồng thời yêu cầu tháo dỡ toàn bộ vật dụng, mái che, khung sắt vi phạm và yêu cầu các cá nhân, chủ hộ kinh doanh ký cam kết không tái phạm.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban chỉ huy phường và lãnh đạo UBND, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, xử lý, giải tỏa điểm trông giữ xe ô tô tự phát, không phép tồn tại nhiều năm qua tại ngõ 19 Võ Thị Sáu.

Chiến dịch ra quân được thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, xử lý các trường hợp vi phạm; đồng thời yêu cầu tháo dỡ toàn bộ vật dụng, mái che, khung sắt vi phạm và yêu cầu các cá nhân, chủ hộ kinh doanh ký cam kết không tái phạm.

Sự vào cuộc khẩn trương, quyết liệt của UBND phường Bạch Mai và Công an phường trong việc kiểm tra, xử lý bãi trông giữ xe không phép trong công viên ngõ 19 Võ Thị Sáu được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Ông Nguyễn Ngọc Anh, cư dân ngõ 19 Võ Thị Sáu cho biết: Cư dân chúng tôi rất phấn khởi khi thấy các cơ quan chức năng của phường Bạch Mai tích cực vào cuộc kiểm tra, xử lý việc trông giữ phương tiện không phép diễn ra nhiều năm tại khu đất lấn chiếm trong công viên Võ Thị Sáu, trả lại không gian công cộng sạch đẹp, an toàn cho người dân.

Cùng với nỗ lực xóa “điểm nghẽn” trật tự đô thị, thời gian tới, Công an phường Bạch Mai sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kiên quyết không để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Mục tiêu là xây dựng diện mạo đô thị phường Bạch Mai ngày càng văn minh, sạch đẹp, an toàn. Qua đó, thể hiện rõ quyết tâm và tinh thần trách nhiệm “Vì nhân dân phục vụ” của lực lượng Công an phường trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, kỷ cương đô thị.