Khi người dân đồng thuận, bài toán "trật tự đô thị" sẽ được giải

ANTD.VN - Sau hơn 6 tháng ra quân giải quyết “điểm nghẽn” về trật tự đô thị, trật tự giao thông trên địa bàn xã Thường Tín, Hà Nội, các tuyến đường đã thực sự thông thoáng, diện mạo đô thị nơi đây đã chuyển biến rõ nét.

Xã Thường Tín được sáp nhập từ các xã: Nhị Khê, Văn Bình, Văn Phú, Tiền Phong, Hiền Giang, Hòa Bình cùng phần diện tích của xã Khánh Hà và một phần của xã Đại Áng, với diện tích khoảng 28,29km2 và dân số hơn 70.000 người.

Diện mạo đô thị tại xã Thường Tín đã chuyển biến rõ nét.

Trên địa bàn có một số tuyến đường huyết mạch chạy qua như Quốc lộ 1A và đường Tỉnh lộ 427B. Đây là những tuyến đường có nhiều ngã ba, ngã tư giao cắt và đường sắt đi qua, dễ gây ùn tắc giao thông. Với đặc thù làng xã nên người dân vẫn giữ thói quen kinh doanh nhỏ lẻ, manh mún, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh.

Xác định trật tự đô thị và ùn tắc giao thông là những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân cũng như quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Công an xã Thường Tín đã chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND xã ban hành nhiều nghị quyết, kế hoạch chuyên đề về giải quyết điểm nghẽn trật tự đô thị, xây dựng địa bàn bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị.

Song song với công tác tham mưu, lực lượng Công an xã đã đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Nội dung tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông, văn minh đô thị được phát trên hệ thống loa truyền thanh xã và các thôn, tổ dân phố 2 lần mỗi ngày, qua xe lưu động 9 lượt/ngày, kết hợp phát tờ rơi, thư ngỏ và tuyên truyền trực tiếp hàng trăm hộ kinh doanh chấp hành các quy định về quản lý, sử dụng lòng đường, vỉa hè. Tổ chức ký cam kết với 100% hộ kinh doanh mặt phố không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh. Kịp thời cung cấp thông tin về phương án tổ chức giao thông, phân luồng, điểm ùn tắc, sự cố trên địa bàn xã, kiểm tra, xử lý vi phạm để bảo đảm thống nhất giữa tuyên truyền và thực hiện.

Các “chợ cóc”, “chợ tạm”, các điểm tập kết vật liệu xây dựng, phế thải và vật cản lấn chiếm hành lang an toàn giao thông cũng kiên quyết được xóa bỏ. Ngoài ra lực lượng Công an xã còn phối hợp Phòng Kinh tế rà soát kẻ lại vạch sơn vỉa hè trên toàn bộ tuyến đường trên địa bàn bị bong, tróc.

Lực lượng Công an xã tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Long, chủ cơ sở kinh doanh ven đường 427 cho biết: “Trước đây tình trạng lấn chiếm vỉa hè kinh doanh là rất phổ biến. Tuy nhiên sau khi lực lượng Công an xã đến tuyên truyền, ký cam kết, chúng tôi đã nghiêm túc chấp hành. Hiện tại diện mạo đô thị tại xã Thường Tín đã chuyển biến rõ nét, các tuyến đường đều hè thông, đường thoáng, người đi bộ không phải đi xuống lòng đường”.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, vận động, lực lượng Công an xã cũng kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm để tạo tính răn đe. Trong 6 tháng đầu năm, Công an xã đã vận động tháo dỡ 412 biển quảng cáo đặt sai quy định, xử phạt 148 trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán.

Bên cạnh đó, trong giờ cao điểm, Công an xã Thường Tín và lực lượng an ninh cơ sở, bảo vệ dân phố, đoàn thanh niên còn trực tiếp hướng dẫn, phân luồng giao thông tại các cổng trường học và các nút giao thông phức tạp, thường xuyên xảy ra tình trạng xung đột vào khung giờ cao điểm.

Kiên quyết không để vi phạm, tái lấn chiếm

Một trong những khó khăn lớn trong công tác bảo đảm trật tự đô thị là tình trạng tái vi phạm sau xử lý. Để khắc phục tình trạng này, Công an xã Thường Tín xác định việc duy trì kết quả sau giải tỏa có ý nghĩa quan trọng không kém việc xử lý ban đầu.

Dù địa bàn rộng, lực lượng mỏng nhưng Công an xã đã chia 4 ca một ngày, duy trì thường xuyên các tổ công tác tuần tra, kiểm soát khép kín trên địa bàn, đặc biệt là vào các khung giờ và tuyến đường dễ tái lấn chiếm.

Tổ chức tuyên truyền sâu rộng, bằng nhiều hình thức tới các hộ kinh doanh liên quan đến TTĐT

Trung tá Phạm Duy Dương, Phó trưởng Công an xã Thường Tín cho biết: Thực hiện theo kế hoạch giải quyết “điểm nghẽn” về TTĐT, Ban chỉ huy Công an xã Thường Tín đã chủ động điều tra cơ bản, tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã từng bước giải quyết từ dễ đến khó. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng, bằng nhiều hình thức tới các hộ kinh doanh liên quan đến TTĐT; tổ chức ký cam kết với các hộ kinh doanh không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Chúng tôi xác định, việc sử dụng vỉa hè để kinh doanh đã là thói quen từ rất lâu của người dân. Nên nếu chỉ tập trung xử phạt thì người dân sẽ lại tiếp tục vi phạm khi vắng lực lượng chức năng. Điều quan trọng ở đây là phải tác động tích cực để nâng cao nhận thức của người dân. Khi người dân hiểu, đồng thuận, chung tay, bài toán trật tự đô thị sẽ được giải. Để chống tái lấn chiếm, tái vi phạm, Công an xã phân công lịch tuần tra theo khung giờ, khép kín địa bàn”.

Sau gần 6 tháng ra quân thực hiện nhiệm vụ xóa “điểm nghẽn” về trật tự giao thông, ghi nhận trên địa bàn xã Thường Tín, các tuyến đường đã thực sự thông thoáng, diện mạo đô thị đã chuyển biến rõ rệt.

Để duy trì các kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Công an xã Thường Tín kết hợp cùng các lực lượng chức năng sẽ tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp kiểm tra, xử lý vi phạm, kết hợp với tuyên truyền sâu rộng để xử lý dứt điểm các vi phạm tồn tại kéo dài, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, nhận thức của các tổ chức, cá nhân trong công tác bảo đảm TTĐT, TTATGT. Mục tiêu là xây dựng xã Thường Tín ngày càng sạch đẹp, văn minh.