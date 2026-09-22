Cơ quan Công an thông tin sơ bộ nguyên nhân xe buýt húc xe môi trường tại Trung Giã

ANTD.VN - CATP Hà Nội sơ bộ xác định nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô chở rác và xe buýt, xảy ra khoảng 9h13 ngày 22/9/2026, tại đường 35, khu vực Hoa Sơn, xã Trung Giã.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Thời điểm trên, anh Bùi Hữu T (SN 1978, trú tại Thanh Thủy, Phú Thọ) điều khiển xe ô tô chở rác biển kiểm soát 99B-308.xx, lưu thông từ khu xử lý chất thải rẽ trái vào đường 35. Khi đến khu vực giao nhau, xe xảy ra va chạm với xe buýt biển kiểm soát 29LD-039.xx do anh Hoàng Văn M (SN 1989, trú tại Đa Phúc, Hà Nội) điều khiển, đang lưu thông theo hướng Quốc lộ 3 đi Quốc lộ 2.

Hậu quả, anh Bùi Hữu T bị gãy chân; hai phương tiện bị hư hỏng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Phòng CSGT CATP Hà Nội phối hợp với Công an xã Trung Giã, Cơ quan Cảnh sát điều tra và Viện kiểm sát nhân dân khu vực 7 tổ chức cấp cứu người bị nạn, khám nghiệm hiện trường, đồng thời xác minh, thu thập các tài liệu liên quan.

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy, anh Hoàng Văn M không vi phạm nồng độ cồn, không phát hiện chất kích thích trong cơ thể. Nguyên nhân sơ bộ được xác định do anh M điều khiển xe không giảm tốc độ khi đến nơi đường giao nhau.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.