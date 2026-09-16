Xác định đúng “điểm nóng” để phòng ngừa tai nạn giao thông

ANTD.VN - Từ thực tế tình hình trật tự, an toàn giao thông 9 tháng đầu năm 2026, Đội CSGT đường bộ số 6 (CATP Hà Nội) đã làm rõ những tuyến đường, địa bàn, khung giờ và nhóm đối tượng có nguy cơ cao, qua đó tổ chức tuần tra, kiểm soát và các giải pháp phòng ngừa phù hợp.

Sáng 16-9, Đội CSGT đường bộ số 6 tổ chức hội nghị đánh giá tình hình TTATGT, việc thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm và đề ra giải pháp phòng ngừa tai nạn giao thông trên địa bàn. Thượng tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Chỉ huy các đội nghiệp vụ thuộc Phòng CSGT, Công an 13 phường trên địa bàn cùng cán bộ, chiến sĩ các đơn vị chức năng khác...

Theo đánh giá tại hội nghị, trong 9 tháng đầu năm 2026, tình hình TTATGT trên địa bàn Đội CSGT đường bộ số 6 phụ trách có nhiều chuyển biến tích cực; ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông từng bước được nâng lên, công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm và tổ chức giao thông được tăng cường.

Hội nghị nhằm xem xét, đánh giá lại tình hình giao thông 9 tháng đầu năm để đề ra các biện pháp căn cơ, giảm thiểu tai nạn giao thông những thàng cuối năm, đặc biệt cao điểm Tết

Tuy nhiên, tình hình TNGT vẫn còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ tại một số tuyến, địa bàn, khung giờ và nhóm đối tượng. Đáng chú ý, tai nạn vẫn xảy ra liên quan đến một số nhóm đối tượng, trong đó có lứa tuổi học sinh và người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn, đặt ra yêu cầu tiếp tục triển khai các giải pháp phòng ngừa có trọng tâm, trọng điểm trong thời gian tới.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thượng tá Phạm Văn Chiến yêu cầu hội nghị tập trung đánh giá thực chất tình hình TTATGT, làm rõ nguyên nhân, tuyến đường, địa bàn, khung giờ và nhóm đối tượng có nguy cơ cao để từ đó tổ chức các biện pháp phòng ngừa phù hợp.

Đại diện Công an các phường tham luận giải pháp đảm bảo TTATGT 3 tháng cuối năm

Tại phần thảo luận, đại diện Công an các phường đã thẳng thắn nhìn nhận những vấn đề còn tồn tại trên địa bàn, nhất là các vi phạm phát sinh vào buổi tối, ban đêm, tại những tuyến đường có mật độ phương tiện lớn, khu vực tập trung doanh nghiệp, công trình xây dựng và các tuyến đường nhánh.

Các đơn vị đề xuất tăng cường phối hợp giữa CSGT và Công an cấp xã trong tuần tra, kiểm soát; căn cứ đặc điểm từng địa bàn để xác định khung giờ, tuyến đường và nhóm đối tượng cần tập trung. Trong đó, chú trọng tuyên truyền, kiểm tra đối với học sinh, sinh viên, người lao động, lái xe kinh doanh vận tải, xe tải, xe ben, xe chở vật liệu.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tá Trương Quốc Cường, Phó Đội trưởng Đội Tuyên truyền, điều tra giải quyết TNGT - Phòng CSGT đánh giá cao việc chủ động phối hợp với Công an cấp xã và các lực lượng liên quan trong công tác bảo đảm TTATGT. Tuy nhiên, tình hình TNGT trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp, trong tập trung vào các khung giờ tối, đêm và những nhóm đối tượng có nguy cơ cao.

Trung tá Trương Quốc Cường đề nghị Đội CSGT đường bộ số 6 và Công an các đơn vị thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Giám đốc CATP; làm tốt công tác nắm tình hình, phân tích dữ liệu TNGT, xác định đúng nhóm đối tượng và hành vi để tổ chức lực lượng phòng ngừa, xử lý hiệu quả.

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất, công tác tuần tra, kiểm soát thời gian tới cần được bố trí phù hợp với tình hình thực tế, tập trung vào những tuyến, địa bàn có nguy cơ cao xảy ra TNGT, nhất là trong khung giờ từ 18h đến 6h sáng hôm sau.

Trung tá Trương Quốc Cường, Phó Đội trưởng Đội Tuyên truyền, điều tra giải quyết TNGT phát biểu, nêu ý kiến về các giải pháp nhằm giảm thiểu tối đa tai nạn

Các hành vi tiềm ẩn nguy cơ trực tiếp gây TNGT như chuyển hướng không đúng quy định, vượt xe không bảo đảm an toàn, sử dụng điện thoại khi lái xe, điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia, dừng, đỗ xe không đúng quy định… được xác định là những nội dung cần tập trung kiểm tra, xử lý.

Cùng với đó, hội nghị đặt ra yêu cầu tăng cường phối hợp giữa CSGT và Công an cấp xã trong công tác tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường nhánh, đường xương cá; đẩy mạnh ứng dụng camera giám sát, camera AI trong phát hiện, xử lý vi phạm.

Đối với các khu vực có công trình xây dựng, sửa chữa, lực lượng chức năng sẽ chủ động rà soát phương án tổ chức giao thông, phối hợp với chủ đầu tư, nhà thầu khắc phục những bất cập, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Phát biểu kết luận, Thượng tá Phạm Văn Chiến đề nghị Công an các phường tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình địa bàn, tăng cường trao đổi thông tin với lực lượng CSGT, phối hợp xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Thượng tá Phạm Văn Chiến - Đội trưởng Đội CSGT số 6 khẳng định, song song với xử lý phải đổi mới tuyên truyền theo từng nhóm đối tượng để đạt kết quả tốt nhất

Điểm mấu chốt là phải nâng cao chất lượng phối hợp theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ địa bàn, rõ trách nhiệm”, đồng thời phân tích sâu từng vụ TNGT để xác định chính xác nguyên nhân và nguy cơ, từ đó bố trí lực lượng một cách khoa học, không dàn trải.

Thượng tá Phạm Văn Chiến cũng yêu cầu tiếp tục đổi mới tuyên truyền theo từng nhóm đối tượng, duy trì mô hình cổng trường an toàn, tăng cường tuyên truyền đối với doanh nghiệp vận tải, người lao động, học sinh, sinh viên; chủ động khảo sát, kiến nghị khắc phục các điểm tiềm ẩn TNGT, góp phần bảo đảm TTATGT và phòng ngừa tai nạn trong những tháng cuối năm.