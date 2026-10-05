Giữa đêm, kịp thời hỗ trợ người dân có dấu hiệu đột quỵ

ANTD.VN - Khoảng 23h ngày 30/9, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, tổ công tác Công an phường Việt Hưng (TP Hà Nội) phát hiện một người dân có biểu hiện bất thường về sức khỏe, nghi liên quan đến đột quỵ. Không chần chừ, cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận, hỗ trợ và đưa người này đến Bệnh viện Đa khoa Đức Giang để cấp cứu.

Đêm muộn, tổ công tác Công an phường Việt Hưng vẫn thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên địa bàn theo kế hoạch.

Trong quá trình tuần tra, cán bộ, chiến sĩ phát hiện một người dân có biểu hiện bất thường về sức khỏe. Qua quan sát, nhận thấy tình trạng của người này có dấu hiệu nghiêm trọng, có thể liên quan đến đột quỵ, tổ công tác lập tức dừng lại để kiểm tra, hỗ trợ.

Nhanh chóng đưa người dân vào Bệnh viện

Trong những tình huống liên quan đến sức khỏe, đặc biệt với trường hợp nghi đột quỵ, thời gian có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nhận thức rõ điều đó, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Việt Hưng nhanh chóng triển khai các biện pháp hỗ trợ ban đầu phù hợp, đồng thời tìm cách đưa người dân đến cơ sở y tế trong thời gian sớm nhất.

Giữa đêm, tổ công tác nhanh chóng đưa người này đến Bệnh viện Đa khoa Đức Giang để được các bác sĩ thăm khám, điều trị.

Việc phát hiện và hỗ trợ kịp thời trong thời điểm đêm muộn đã giúp người dân sớm được tiếp cận với cơ sở y tế, hạn chế nguy cơ diễn biến xấu, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng.

Với tổ công tác Công an phường Việt Hưng, việc dừng lại hỗ trợ người dân trong đêm 30/9 cũng xuất phát từ yêu cầu ấy: tuần tra để giữ gìn an ninh, trật tự, nhưng đồng thời phải kịp thời nắm tình hình và giúp đỡ người dân khi họ cần nhất.

Hành động nhanh chóng, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ không chỉ góp phần đưa người bệnh đến cơ sở y tế kịp thời mà còn cho thấy một phương diện rất gần gũi của công tác Công an ở cơ sở: hiện diện trên từng tuyến đường, từng khu dân cư và sẵn sàng có mặt khi người dân gặp tình huống khẩn cấp.

Từ một sự việc diễn ra trong đêm, hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ Công an phường Việt Hưng khẩn trương hỗ trợ người dân thêm một lần góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, sát dân, tận tụy và trách nhiệm.