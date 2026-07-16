Chứng khoán hồi phục mạnh mẽ, người cầm cổ phiếu PNJ vẫn chưa hết buồn

ANTD.VN - Một số cổ phiếu lớn tăng vọt vào cuối phiên giúp VN-Index hồi phục tương đối mạnh, lấy lại mốc 1.800 điểm.

Trong phiên giao dịch hôm qua, áp lực bán vẫn rất lớn khiến VN-Index tuột mốc 1.800 điểm, kết thúc với mức giảm tới gần 25 điểm.

Bước sang phiên hôm nay, thị trường tiếp tục giao dịch dưới áp lực cung trên diện rộng khiến bảng điện tử tiếp tục tràn ngập sắc đỏ ngay khi mở cửa và chỉ số VN-Index xuyên qua đường MA100, lùi về dưới mốc 1.770 điểm.

Tại đây, lực cầu hấp thụ gia tăng đã giúp nhiều mã lớn bé hồi phục, chỉ số VN-Index nỗ lực lấy lại sắc xanh nhưng lại nhanh chóng quay đầu thoái lui, có thời điểm về sát vùng giá 1.760 điểm.

Nhóm VN30 dừng phiên buổi sáng với chỉ số giảm gần 14 điểm, có tới 23 mã giảm và chỉ 6 mã tăng với ACB tăng tốt nhất cũng chỉ đạt 1,7%.

Trên toàn sàn, PNJ vẫn được chú ý nhất khi tiếp tục giảm hết biên độ sau phiên sàn hôm qua. Cổ phiếu này bất ngờ có 1 phiên tăng trần ngày 14/6, tuy nhiên niềm vui của người nắm giữ không thể kéo dài.

VN-Index đã lấy lại phần lớn những gì đã mất trong phiên hôm qua

Chốt phiên sáng, VN-Index giảm 16,15 điểm (-0,91%) xuống 1.765,97 điểm. HNX-Index giảm tới 7,84 điểm (-2,69%) xuống 283,23 điểm. Duy chỉ có UPCoM-Index tăng nhẹ 0,56 điểm (+0,44%) lên 127,04 điểm.

Bất ngờ đến trong phiên chiều khi hàng loạt cổ phiếu lớn được “giải cứu”. Dòng tiền nhập cuộc đã nhanh chóng kéo chỉ số về tham chiếu chỉ sau vài chục phút giao dịch và nhanh chóng đảo chiều đi lên.

Trong đó, VHM bật hồi mạnh mẽ, chốt phiên với mức tăng 5%. Hai cổ phiếu nhóm Vingroup khác là VIC và VRE cũng tăng lần lượt 2,8% và 1%.

Ngoài ra là các cổ phiếu ngân hàng cũng nhận được sự quan tâm của dòng tiền, với HDB tăng 3%, STB tăng 2,9%, ACB tăng 2,8%, cùng nhiều mã khác cũng đổi màu lấy lại sắc xanh...

Chốt phiên, rổ VN30 ghi nhận tới 22 mã tăng, chỉ còn 5 mã giảm và 3 mã đứng giá. VN30-Index đảo chiều tăng tới 25,6 điểm, tương đương mức tăng 1,34%.

Tuy nhiên, sự hồi phục chủ yếu diễn ra ở nhóm cổ phiếu lớn. Trên toàn thị trường, số mã giảm vẫn áp đảo với 157 mã, trong khi số mã tăng ít hơn với 141 mã. PNJ dù thoát sàn nhưng vẫn chưa thể khởi sắc, chốt phiên với mức giảm 6,3%, còn 40.900 đồng/cp.

Nhìn chung, cổ phiếu này vẫn đang chịu áp lực bán kéo dài sau biến cố pháp lý liên quan công ty con P-Lap. Trong một sự kiện mới đây, ông Đinh Đức Minh – Giám đốc Đầu tư Cấp cao VinaCapital cho biết một số quỹ của công ty đã chủ động giảm tỷ trọng cổ phiếu PNJ. Theo vị này, đây là quyết định mang tính thận trọng trong quản trị danh mục, không xuất phát từ việc quỹ có thêm thông tin ngoài những gì doanh nghiệp đã công bố.

Chốt phiên, VN-Index tăng 22,12 điểm (+1,24%) lên 1.804,24 điểm, lấy lại phần lớn những gì đã mất trong phiên hôm qua. Khối lượng giao dịch đạt 778,7 triệu đơn vị, giá trị 19.288 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng nhẹ 26 tỷ đồng.

HNX-Index thu hẹp đà giảm xuống còn 2,75 điểm (-0,94%) xuống 288,32 điểm. Toàn sàn có 81 mã giảm, chỉ 54 mã tăng. Thanh khoản 73,9 triệu đơn vị, giá trị 1.317 tỷ đồng. Khối ngoại mua ròng hơn 41 tỷ đồng trên sàn này.

UPCoM-Index lại hồi phục tăng nhẹ 0,14 điểm (+0,11%) lên 126,62 điểm với 102 mã tăng, 117 mã giảm. Khối lượng giao dịch 24,4 triệu đơn vị, giá trị 295 tỷ đồng.