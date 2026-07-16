Dàn sao "bổ bộ" chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ Livestream

ANTD.VN - Hàng loạt nghệ sĩ, KOL, KOC, nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng cùng nhiều chuyên gia trong lĩnh vực truyền thông số xác nhận tham gia Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ Livestream khóa 11, diễn ra từ ngày 18 đến 27-7 tại Đài Truyền hình Việt Nam. Đây là khóa đào tạo được kỳ vọng góp phần chuẩn hóa hoạt động livestream theo hướng chuyên nghiệp, văn minh và tuân thủ pháp luật trong bối cảnh kinh tế số phát triển mạnh mẽ.

Trước đó, ngày 18-6, tại trụ sở Đài Truyền hình Việt Nam đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền thông giữa Trường Cao đẳng Truyền hình, Trung tâm Đo kiểm Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử và Công ty Cổ phần Truyền thông và Giải trí Jin Pro Network.

Quang cảnh lễ ký kết triển khai chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ và pháp lý livestream

Tham dự lễ ký kết có lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cùng đại diện các đơn vị phối hợp tổ chức. Theo các bên, sự hợp tác này nhằm xây dựng mô hình đào tạo gắn với thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực truyền thông số và hoạt động livestream.

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Quyền - Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam đánh giá đây là sáng kiến thiết thực, góp phần xây dựng môi trường truyền thông số lành mạnh. Theo ông, bên cạnh việc trang bị kỹ năng nghề nghiệp, người tham gia cần được bổ sung kiến thức pháp luật, nâng cao nhận thức về trách nhiệm đối với những nội dung được đăng tải và lan tỏa trên không gian mạng.

Đồng quan điểm, ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử nhấn mạnh việc hợp tác giữa cơ quan quản lý, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp sẽ tạo tiền đề triển khai các chương trình bồi dưỡng chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành truyền thông trong giai đoạn mới.

Theo thông báo của Trung tâm Đo kiểm Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, khóa 11 sẽ diễn ra trong 5 ngày (18, 19 và 25, 26, 27-7) tại Đài Truyền hình Việt Nam, số 43 Nguyễn Chí Thanh, quận Ba Đình, Hà Nội. Mỗi khóa dự kiến có từ 50 đến 100 học viên, với đối tượng khá đa dạng như TikToker, KOL, KOC, nhà sáng tạo nội dung số, cá nhân kinh doanh trên nền tảng số, cán bộ truyền thông, marketing, bán hàng, giáo viên, giảng viên và những người có nhu cầu xây dựng thương hiệu cá nhân thông qua livestream. Học viên hoàn thành chương trình sẽ được cấp Giấy chứng nhận do Trung tâm Đo kiểm Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử và Trường Cao đẳng Truyền hình đồng cấp.

Điểm nhấn của khóa học là sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng và các nhà sáng tạo nội dung có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Đây không chỉ là những học viên trực tiếp tham gia chương trình mà còn sẽ chia sẻ những trải nghiệm thực tế trong quá trình xây dựng thương hiệu cá nhân, phát triển cộng đồng người theo dõi và kinh doanh trên nền tảng số.

Theo ông Huỳnh Văn Nam, Giám đốc Công ty Cổ phần truyền thông và Giải trí Jin Pro Network, hiện đã có nhiều giảng viên, nhà quản lý, chuyên gia truyền thông, các nghệ sĩ, KOL, nhà sáng tạo nội dung xác nhận tham gia chương trình. Một số cá nhân nổi bật gồm: ông Vũ Thanh Quang, thạc sĩ, Trưởng khoa Tin học, Công nghệ Truyền hình và Điện tử truyền thông, Trường Cao đẳng Truyền hình; bà Nguyễn Thu Trang, thạc sĩ, Phó Giám đốc Trung tâm thực hành và ứng dụng côn nghệ, Trường Cao đẳng Truyền hình; ông Tạ Văn Thành, Chủ tịch Công ty TNHH sản xuất TNT Việt Nam, thương hiệu Nestt; ông Nguyễn Đại Hải, Giám đốc kinh doanh thương hiệu Nesty;Dương Sơn Lâm (MC VTV), diễn viên Long Chun; diễn viên Phạm Anh Tuấn; ca sĩ Jack J97; KOC Lương Văn Tuấn; cựu tuyển thủ bóng đá quốc gia Phạm Như Thuần...

Bên cạnh các khách mời nổi tiếng, chương trình được xây dựng với hệ thống nội dung khá toàn diện, gồm 5 chuyên đề lớn: tổng quan về livestream và nền tảng số; các quy định pháp luật, nghĩa vụ thuế và đạo đức nghề nghiệp; xây dựng nội dung, kịch bản và kỹ năng dẫn livestream; quản trị, phát triển hoạt động livestream chuyên nghiệp; kỹ thuật vận hành thiết bị, thực hành tổng hợp và kiểm tra cuối khóa. Các học viên sẽ được hướng dẫn từ việc xây dựng ý tưởng, sử dụng AI hỗ trợ sáng tạo nội dung, kỹ năng dẫn chương trình, xử lý khủng hoảng truyền thông đến vận hành hệ thống kỹ thuật và thực hành phiên livestream hoàn chỉnh.

Việc quy tụ đông đảo nghệ sĩ, KOL cùng đội ngũ chuyên gia quản lý, giảng viên và những người hoạt động thực tiễn được kỳ vọng sẽ tạo nên môi trường học tập giàu tính tương tác, góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp của hoạt động livestream tại Việt Nam, hướng tới xây dựng hệ sinh thái truyền thông số phát triển bền vững, văn minh và tuân thủ pháp luật.