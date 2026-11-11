Tìm bị hại đã chuyển tiền cho giám đốc…lừa

ANTD.VN - Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội thông báo tìm bị hại đã chuyển tiền cho Quách Văn Vương để đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc.

Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đang tiến hành điều tra vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tháng 7-2023 tại phường Từ Liêm, Hà Nội thông qua hình thức nhận tiền để đưa người đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc theo diện Visa E8.

Quá trình điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Quách Văn Vương (SN 1978) trú tại xã Quang Hưng, tỉnh Hưng Yên.

Quách Văn Vương

Theo tài liệu điều tra, từ khoảng tháng 7-2023 đến 1-2024, Vương tự giới thiệu có quốc tịch Hàn Quốc, hiện đang làm giám đốc Công ty TNHH thương mại Agrimex Quách Gia và buôn bán kinh doanh với người Hàn Quốc Vương nên có thể lo được cho khoảng 300 đến 450 người đi xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc theo diện Visa E8.

Cụ thể người đi lao động theo thời vụ từ 1- 8 tháng để làm nông nghiệp với mức lương khoảng từ 2,3 đến 2,5 triệu Won tiền Hàn Quốc/tháng tương đương khoảng 40 triệu đồng đến 45 triệu đồng/tháng.

Sau đó, người lao động lại về Việt Nam khoảng 1 tháng, và tiếp tục gia hạn Visa để đi lao động thời vụ tiếp nếu không vi phạm pháp luật.

Việc các lần gia hạn Visa để đi lao động sẽ được thực hiện trong vòng 2 năm, nhưng chỉ lấy người có hộ khẩu ở Hưng Yên.

Nếu ai muốn đi lao động tại Hàn Quốc theo diện Visa E8 mà không phải người có hộ khẩu tại Hưng Yên thì Vương sẽ hỗ trợ để chuyển hộ khẩu cho người lao động về Hưng Yên.

Tin tưởng Vương, nên chị Nguyễn Thị Hồng Mai, trú tại phường Yên Hoà đã đi tìm nguồn lao động có nhu cầu để chuyển cho Vương. Trên thực tế, Vương không làm được Visa E8 cho người lao động, và cũng không trả lại tiền.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội thông báo các cá nhân hay đơn vị tổ chức nào đã nộp tiền cho Quách Văn Vương hay Nguyễn Thị Hồng Mai để làm hồ sơ đi xuất khẩu lao động nói chung và làm hồ sơ đi xuất khẩu lao động theo diện Visa E8 tại Hàn Quốc nói riêng nêu trên đề nghị liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội; Địa chỉ: số 356 đường Vạn Xuân, xã Hoài Đức, Hà Nội gặp Điều tra viên Nguyễn Văn Hiếu để trình báo. ĐT: 0976.292968.