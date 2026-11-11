Điều tra vụ mạo danh nhân viên Chi cục thuế để chiếm đoạt và rửa tiền

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Huế trong điều tra vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”xảy ra từ tháng 2-2025 đến tháng 6-2025 tại thành phố Huế và một số tỉnh, thành phố khác.

Căn cứ kết quả điều tra xác định, tháng 5-2025, Công an thành phố Huế nhận được trình báo của nhiều bị hại về việc bị các đối tượng chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn của các đối tượng là bị hại nhận được cuộc gọi từ số thuê bao di động lạ (0924.582.471; 0946.467.140) tự nhận là nhân viên Chi cục Thuế, yêu cầu đăng ký thuế điện tử bằng cách tải ứng dụng “eTax Mobile” trên App Store hoặc CH Play vào điện thoại di động của mình. Những kẻ lạ mặt yêu cầu kết bạn qua mạng xã hội Zalo, hướng dẫn làm theo các bước trong ứng dụng “eTax Mobile” như đọc các mã pin máy, soi hình ảnh vào thiết bị điện thoại…

Trong quá trình thực hiện các thao tác theo yêu cầu của đối tượng thì tài khoản ngân hàng của bị hại trên điện thoại bị các đối tượng chiếm quyền, thực hiện lệnh chuyển tất cả số tiền đến tài khoản ngân hàng khác để chiếm đoạt.

Từ dòng tiền chuyển khoản, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Huế đã điều tra, làm rõ Tôn Thất Danh (SN 1997, trú tại xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai); Võ Văn Hiếu (SN 1993, trú tại phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng) và Hoàng Văn Kỳ Anh (SN 2000, trú tại xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa) đã đăng ký mở nhiều tài khoản ngân hàng, sau đó sang Campuchia cung cấp các tài khoản này cho các công ty để nhận tiền, quét sinh trắc học để hoàn thành các giao dịch chuyển tiền lừa đảo của người dân trong nước đến các tài khoản khác.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên thông báo ai là bị hại trong vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”xảy ra từ tháng 2-2025 đến tháng 6-2025 tại thành phố Huế và một số tỉnh, thành phố nêu trên thì liên hệ, cung cấp tài liệu liên quan kèm theo cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên (Số 396 Nguyễn Lương Bằng, xã Lương Bằng, tỉnh Hưng Yên) để được hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết theo đúng quy định pháp luật hoặc liên hệ điều tra viên: Nguyễn Đình Quang Vũ, số điện thoại: 0974201222.