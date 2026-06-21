Tác nghiệp trong vòng tay nhân dân và đồng đội

ANTD.VN - Với đội ngũ phóng viên, được tham gia tác nghiệp và hòa mình vào không khí của những sự kiện chính trị lớn của đất nước là vinh dự lớn lao trong những năm tháng làm nghề. Lễ diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (A80) là một sự kiện đặc biệt của đất nước, và là dấu ấn nghề nghiệp không thể nào quên với cá nhân tôi. Bắt đầu từ ngày sơ duyệt, tổng duyệt và lễ diễu binh, diễu hành, tôi đã trực tiếp tác nghiệp ở khu vực Trường đua F1 - Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình - nơi bắt đầu hành trình di chuyển của phương tiện, khí tài đến điểm tập kết và là nơi nổ 21 phát đại bác mở đầu...

Vị trí tác nghiệp của phóng viên trong ngày diễn ra sự kiện A80

Những khung giờ tác nghiệp

Theo phương án bảo vệ của Công an thành phố Hà Nội, các địa điểm liên quan đến sự kiện được chia thành các Tiểu khu. Khi đó, Báo An ninh Thủ đô xã xây dựng kế hoạch, phân công phóng viên thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền theo từng Tiểu khu theo phương án của CATP. Tôi được phân công thực hiện nhiệm vụ ở Tiểu khu G-H gắn bó với khu vực Trường đua F1 - Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

16h35 ngày 27-8-2025, sau 2 lần hợp luyện, theo đúng phương án, dàn xe bánh lốp của lực lượng Quân đội cùng các phương tiện, khí tài đã rời địa điểm tập kết tại Trường đua F1 phường Từ Liêm, Hà Nội cơ động về điểm tập kết tham gia lễ sơ duyệt sự kiện diễu binh, diễu hành diễn ra vào 20h tối cùng ngày.

15h chiều 27-8, tôi đã có mặt tại khu vực Trường đua F1. Khi đoàn xe đi qua, tôi tranh thủ dựng clip, làm phóng sự ảnh ngay tại hiện trường để kịp giờ cán bộ, chiến sĩ Công an phường Từ Liêm đưa tôi vào trận địa bắn đại bác bên trong khu vực quảng trường Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Khi 21 loạt đại bác tại đây đồng loạt phát nổ cũng là lúc những chiếc máy bay của lực lượng Không quân mang theo cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay trên bầu trời Quảng trường Ba Đình lịch sử, hòa cùng tiếng Quốc ca bắt đầu buổi lễ trọng đại.

Nhà báo Yên Hưng

20h. Lễ sơ duyệt bắt đầu. Tôi chọn cho mình một vị trí gần nhất với những khẩu đại bác, cố gắng không để ảnh hưởng đến vị trí của các đồng nghiệp khác cũng đang tác nghiệp. Hết 21 loạt, nhân dân bắt đầu ra về nhưng chúng tôi thì không, cùng chờ đợi khoảnh khắc những đoàn xe chở phương tiện, khí tài trở về địa điểm tập kết ban đầu…

Nếu như sơ duyệt diễn ra vào buổi tối thì tổng duyệt và lễ kỷ niệm chính thức diễn ra vào buổi sáng và khung giờ tác nghiệp của cánh phóng viên chúng tôi trong những ngày tiếp theo sẽ diễn ra vào nửa đêm về sáng.

22h ngày 29-8-2025, tôi có mặt ở ngã tư Hồ Tùng Mậu - Lê Đức Thọ. Tại khu vực này, ngoài Công an phường Từ Liêm còn có Công an phường Phú Diễn cũng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ sự kiện. Những hàng rào mềm nhanh chóng được thiết lập nhằm đảm bảo an toàn cho đoàn xe qua. Vẫn những phương tiện, khí tài quen thuộc, tiếng còi hú phát ra từ chiếc xe của lực lượng Cảnh sát giao thông như muốn xe toang màn đêm.

23h45, chiếc xe cuối cùng rời khỏi khu vực, tôi phỏng vấn thêm vài người dân, cán bộ an ninh cơ sở về nhiệm vụ, về suy nghĩ của họ trong những ngày tháng lịch sử này rồi trở về nhà.

4h sáng 30-8, lại tiếp tục “chiến đấu” ở vị trí bắn 21 loạt đại bác.

Tác giả chụp ảnh lưu niệm cùng người dân vào buổi tối diễn ra lễ sơ duyệt

Những tháng ngày không thể nào quên

Sẽ chẳng bao giờ quên những ngày tháng được tác nghiệp trong vòng tay nhân dân và những cán bộ, chiến sĩ Công an các đơn vị - những người mà phóng viên Báo An ninh Thủ đô vẫn coi là đồng đội vì cùng chung màu áo lực lượng Công an Thủ đô. Ở Tiểu khu G và H, làm nhiệm vụ bảo vệ ngoài lực lượng Công an phường Từ Liêm là các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố, chủ yếu thuộc khối lực lượng an ninh nên rất nhiều anh, chị biết tôi vì đã trao đổi, hợp tác nhiều năm trong công tác tuyên truyền.

Nhớ lại chiều 27-8, khi đang làm việc ở Trường đua F1, những đám mây đen sầm sì bắt đầu kéo đến. Tất cả lực lượng bảo vệ tại khu vực này đều không tin trời sẽ mưa…, nhưng cuối cùng nó lại thành sự thật. Tôi tranh thủ trao đổi với Trung tá Nguyễn Trung Dũng, Phó trưởng Công an phường Từ Liêm về công tác bảo vệ của lực lượng Công an cơ sở tại khu vực này. Hai anh em đang trao đổi thì cơn mưa rào bất chợt ào xuống. Trung tá Nguyễn Trung Dũng vội vàng kéo chiếc áo mưa che cho máy ảnh, máy tính tôi mang theo làm việc.

Cơn mưa nhanh chóng qua đi, nhiệt độ vì thế cũng hạ xuống, cái nắng của những ngày cuối hạ đầu thu cũng vì thế mà dịu bớt. Trao đổi nội dung công việc, chụp các bức ảnh về công tác bảo vệ của lực lượng Công an, Quân đội xong cũng là thời điểm chiếc xe dẫn đoàn của lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô hú còi báo hiệu giờ các xe chở phương tiện, khí tài lăn bánh về điểm tập kết chuẩn bị cho lễ sơ duyệt.

Tiếng còi xe, tiếng động cơ, cả những tiếng chào, lời cảm ơn của các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tham gia sự kiện chính trị đặc biệt khiến mỗi người trong thời khắc ấy đều cảm thấy chộn rộn xen lẫn tự hào. Hay như đêm 29-8, Công an phường Phú Diễn và nhân dân tiếp tế thức ăn cho lực lượng làm nhiệm vụ, tôi cũng được mấy anh chị dúi cho nắm xôi, chai nước để có sức… thức đêm.

Hành trình ấy lặp lại vào ngày 31-8 nhưng khác với rạng sáng 30-8, tôi không có cơ hội để về nhà chợp mắt 2 tiếng. Ngay sau khi những chiếc xe vận chuyển phương tiện khí tài rời đi, cả biển người đã dồn về khu vực quảng trường Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Không còn cơ hội tiếp cận trận địa pháo, tôi đành lựa chọn vị trí gần nhất, tranh thủ làm clip, hình ảnh gửi về tòa soạn điện tử. 5h sáng, vị trí nơi tôi ngồi làm việc đã không thể nhúc nhích. Không có được vị trí tác nghiệp đắc địa như 2 ngày đầu, với sự hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Từ Liêm, tôi đã di chuyển lên tầng 3 của Sân vận động Mỹ Đình, chấp nhận ghi lại khoảnh khắc 21 loạt đại bác nổ giòn từ xa.

Những ngày tác nghiệp tại sự kiện A80 đã cho tôi những bài học về sự chủ động, chuẩn bị kỹ lưỡng, cách làm việc nhanh, đơn giản và hiệu quả - điều mà chúng tôi đang hướng tới trong sự phát triển của kỷ nguyên số định hình lại toàn diện báo chí hiện đại.