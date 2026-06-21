Sát thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng Cảnh vệ

ANTD.VN - Trung đoàn Đặc nhiệm – Bộ Tư lênh Cảnh vệ vừa bế giảng lớp tập huấn nâng cao võ thuật ứng dụng chiến đấu cho 30 cán bộ chiến sỹ trong đơn vị.

Nhằm rèn luyện kỹ năng thực chiến, tăng cường thể lực và nâng cao bản lĩnh; xây dựng lực lượng phản ứng nhanh nhạy, xử lý hiệu quả các tình huống khẩn cấp, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho đối tượng cảnh vệ trong mọi tình huống, thực hiện chương trình huấn luyện năm 2026, Trung đoàn Đặc nhiệm đã phối hợp với Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao CAND, Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng Nghiệp vụ - Bộ Tư lệnh Cảnh vệ cùng Câu lạc bộ số 1 Muay tổ chức khóa tập huấn nâng cao võ thuật ứng dụng chiến đấu cho 30 cán bộ, chiến sĩ của đơn vị.

30 CBCS Trung đoàn Đặc nhiệm – Bộ Tư lênh Cảnh vệ đã hoàn thành lớp tập huấn nâng cao võ thuật ứng dụng chiến đấu

Suốt 30 ngày tập luyện liên tục với cường độ cao, giữa cái nắng hè gay gắt lên đến hơn 40 độ C, thời tiết mưa nắng thất thường, toàn thể học viên đã vượt qua tất cả với tinh thần quyết tâm cao nhất, hoàn thành xuất sắc các nội dung, chương trình theo đúng kế hoạch đề ra; đảm bảo sát với thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng Cảnh vệ.

Các động tác thể hiện sự dũng mãnh của lực lượng Cảnh vệ

Thông qua lớp tập huấn, các học viên được trang bị các đòn đánh, khóa gỡ và khống chế linh hoạt, có tính sát thương cao, khả năng vô hiệu hóa mục tiêu ngay lập tức khi đối mặt với các tình huống nguy hiểm, bất ngờ, đe dọa an ninh, an toàn đối tượng cảnh vệ; nâng cao thể lực và sự bền bỉ, phát triển sức mạnh cơ bắp, tốc độ phản xạ và sức chịu đựng của cơ thể để duy trì khả năng chiến đấu cường độ cao; trang bị kỹ năng tác chiến đa dạng, khi kết hợp các bài tập tay không, sử dụng công cụ hỗ trợ và chiến thuật nhóm để hoàn thành nhiệm vụ trong nhiều môi trường, địa hình khác nhau.

Đòn đối kháng

Đồng thời rèn luyện tâm lý vững vàng, giúp CBCS luôn giữ được sự bình tĩnh, sáng suốt và bản lĩnh gan dạ trước các mối đe dọa hoặc áp lực căng thẳng.

CBCS tập luyện môn võ Muay Thái

Phát biểu tại Lễ bế giảng, Đại tá Nguyễn Văn Đông, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ biểu dương và đánh giá cao tinh thần học tập, rèn luyện của toàn thể học viên và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ giáo viên, huấn luyện viên.

Sự kết hợp các môn võ thuật ứng dụng

Đồng chí Phó Tư lệnh khẳng định việc tổ chức tập huấn nâng cao trình độ võ thuật ứng dụng chiến đấu là yêu cầu tất yếu, tiền đề quan trọng để CBCS Trung đoàn Đặc nhiệm nói riêng, CBCS Cảnh vệ nói chung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí cũng yêu cầu sau khi trở về đơn vị công tác, các đồng chú học viên tiếp tục luyện tập, vận dụng hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần bảo vệ tuyệt đối an ninh, bảo vệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Một vài hình ảnh tại lễ bế giảng: