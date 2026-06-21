Hà Nội thí điểm khởi kiện vụ án dân sự đối với các đơn vị chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

ANTD.VN - Trong tuần này, nhiều cơ quan Bảo hiểm xã hội khu vực của Hà Nội đã làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân để triển khai thí điểm khởi kiện vụ án dân sự các đơn vị chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm…

BHXH cơ sở Hoàn Kiếm làm việc với VKSND khu vực 2

Thông tin từ Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội cho biết, ngày 19-6, BHXH cơ sở Hoàn Kiếm (Hà Nội) và Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) khu vực 2 đã có buổi làm việc về việc phối hợp triển khai thực hiện thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự đối với các doanh nghiệp, tổ chức chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.

Theo đại diện VKSND khu vực 2, việc các doanh nghiệp, tổ chức chậm đóng, trốn đóng BHXH không chỉ vi phạm luật lao động mà còn xâm phạm nghiêm trọng đến lợi ích công và quyền lợi an sinh xã hội của người lao động.

Đồng thời, VKSND khu vực 2 khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với BHXH cơ sở Hoàn Kiếm để thu thập chứng cứ, hoàn thiện hồ sơ khởi kiện dân sự đối với các đơn vị, doanh nghiệp cố tình trốn tránh nghĩa vụ đóng BHXH; kiên quyết áp dụng các biện pháp pháp lý, bao gồm cả việc chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xử lý hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự.

BHXH cơ sở Hoàn Kiếm và VKSND khu vực 2 cũng thống nhất công tác phối hợp này sẽ duy trì thường xuyên; hàng tháng cơ quan BHXH sẽ chuyển danh sách các đơn vị có hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH sang VKSND khu vực 2 để phối hợp thực hiện. Mục đích nhằm tăng cường thực thi pháp luật về BHXH, BHYT, nâng cao tính răn đe, bảo vệ hiệu quả quyền lợi cho người lao động và đảm bảo sự ổn định của lưới an sinh xã hội.

BHXH cơ sở Hoàng Mai phối hợp với VKSND khu vực 3 làm việc cùng các đơn vị nợ đọng, chậm đóng BHXH trên địa bàn

Cũng ở cuối tuần này (trong 2 ngày 18 và 19-6), BHXH cơ sở Hoàng Mai (Hà Nội) phối hợp với VKSND khu vực 3 tổ chức Hội nghị làm việc với các đơn vị, doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh cá thể về việc tham gia BHXH, BHYT cho người lao động. Buổi làm việc còn có sự tham gia của lãnh đạo UBND 3 phường là Hoàng Liệt, Yên Sở và Lĩnh Nam.

Tại đây, lãnh đạo BHXH cơ sở Hoàng Mai đã trao đổi, giải đáp thắc mắc của các đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể xung quanh hàng loạt tình huống về việc ký hợp đồng thử việc, ký thỏa thuận, ký hợp đồng với người cao tuổi, thay đổi cơ cấu, kỷ luật lao động, giải quyết quyền lợi khi chấm dứt hợp đồng lao động, việc đóng BHXH bắt buộc, giải quyết quyền lợi cho người lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp, nghỉ chế độ…

Bà Trần Việt Trang - Giám đốc BHXH cơ sở Hoàng Mai cho biết, trong thời gian tới, BHXH cơ sở Hoàng Mai sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND các phường và các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách; tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh tham gia BHXH, BHYT; đồng thời tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm quyền lợi của người tham gia.

BHXH cơ sở Mê Linh cùng VKSND khu vực 7 làm việc trực tiếp với 14 đơn vị, doanh nghiệp

Tương tự, tại Mê Linh (Hà Nội), trong ngày 18-6, BHXH cơ sở Mê Linh đã phối hợp với VKSND khu vực 7 tổ chức buổi làm việc trực tiếp với 14 đơn vị, doanh nghiệp có hành vi chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà - Phó Giám đốc BHXH cơ sở Mê Linh đã thông báo chi tiết tình hình chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN của từng đơn vị trên địa bàn quản lý. Đồng thời, đại diện lãnh đạo BHXH cơ sở cũng phân tích những hệ lụy, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi an sinh của người lao động; nhắc nhở về trách nhiệm pháp lý của người sử dụng lao động khi không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn nghề nghiệp – bệnh nghề nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

Trong khi đó, bà Phạm Thị Loan - Phó Viện trưởng VKSND khu vực 7 đã phổ biến, tuyên truyền các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm; nêu rõ các biện pháp chế tài, xử lý nghiêm khắc đối với những trường hợp cố tình dây dưa, chậm đóng hoặc trốn đóng BHXH kéo dài.

Qua đó, đại diện các doanh nghiệp có mặt tại buổi làm việc đã nhận thức rõ việc chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN là hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH; đồng thời cam kết sẽ khắc phục số tiền chậm đóng, đồng thời duy trì việc đóng BHXH, BHYT, BHTN đúng thời hạn quy định để đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp và của người lao động…

Giám đốc BHXH TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Huyến cho biết, từ nay đến cuối năm, toàn ngành sẽ triển khai các tổ công tác chuyên đề, tập trung đôn đốc các đơn vị nợ BHXH với số tiền lớn, nợ kéo dài; tăng cường thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các hành vi chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN. Mục tiêu là giảm mạnh số tiền chậm đóng, phấn đấu đưa tỷ lệ chậm đóng xuống dưới mức chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao.