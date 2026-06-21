Bảo đảm các dự án trọng điểm của Thành phố được triển khai đúng tiến độ, đạt mục tiêu

ANTD.VN -CATP Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Kế hoạch và rà soát công tác đảm bảo ANTT phục vụ triển khai thực hiện Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Đồng chí Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội dự và chỉ đạo hội nghị.

Các đơn vị thảo luận tại hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Dự hội nghị có Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP; Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc CATP; đại diện các Cục nghiệp vụ Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành liên quan; chỉ huy các phòng nghiệp vụ và Công an một số xã, phường thuộc địa bàn triển khai dự án.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc CATP điều hành phần thảo luận

Tại hội nghị, các đơn vị đã thảo luận, dự báo những vấn đề có thể phát sinh trong quá trình triển khai dự án; đồng thời thống nhất các giải pháp nhằm bảo đảm an ninh, an toàn, không để xảy ra các vụ việc phức tạp ảnh hưởng đến ANTT trên địa bàn Thành phố.

Đồng chí Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường phối hợp, bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động. Đồng chí Trương Việt Dũng cũng ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của CATP trong công tác tham mưu, xây dựng kế hoạch và triển khai các biện pháp bảo đảm ANTT ngay từ giai đoạn đầu.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP Hà Nội khẳng định lực lượng Công an Thủ đô sẽ triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ được giao; chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện từ sớm, từ xa các yếu tố tiềm ẩn phức tạp; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, không để hình thành các điểm nóng về ANTT, góp phần bảo đảm các dự án trọng điểm của Thành phố được triển khai đúng tiến độ, đạt mục tiêu đề ra.