Chi mạnh quỹ bình ổn giá, xăng dầu vẫn tăng hơn 1.000 đồng/lít

ANTD.VN - Giá xăng dầu thế giới tăng mạnh trong tuần qua đẩy giá xăng dầu trong nước lên cao từ phiên điều chỉnh giá chiều nay (17-9).

Giá xăng dầu tăng mạnh từ chiều nay, E10RON95 vượt 25.600 đồng/lít

Bộ Công Thương cho biết, từ 15h hôm nay, giá xăng dầu trong nước biến động mạnh. Sau khi chi quỹ bình ổn giá 1.250 đồng/lít với các loại xăng sinh học; 2.000 đồng/lít với dầu diezel và 1.250 đồng/kg với dầu mazut, giá xăng E5RON92 vẫn tăng thêm 1.395 đồng/lít, giá mới 25.139 đồng/lít;

Xăng E10RON95-III tăng 1.397 đồng/lít, giá mới không cao hơn 25.636 đồng/lít; Dầu diezel 0,05S cũng tăng 1.460 đồng/lít, giá mới 29.945 đồng/lít.

Tuần này, dầu mazut 180CST 3,5S cũng tăng 1.039 đồng/kg, giá mới tối đa là 19.196 đồng/kg.

Đây là lần tăng giá mạnh thứ ba liên tiếp trong tháng 9. Nguyên nhân chủ yếu do giá xăng dầu thế giới đã tăng mạnh trong tuần qua, có lúc đạt đỉnh 4 tháng gần đây.