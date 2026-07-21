Từ vụ cháy xe giường nằm: Chủ động phòng ngừa để bảo đảm an toàn

ANTD.VN - Vụ cháy xe khách giường nằm mới đây tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ cháy, nổ đối với phương tiện vận tải hành khách. Để hạn chế rủi ro, các đơn vị kinh doanh vận tải cần thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, nhiên liệu, động cơ, lốp xe và trang bị đầy đủ bình chữa cháy, búa thoát hiểm theo quy định. Chủ động phòng ngừa là giải pháp quan trọng để bảo vệ tính mạng và tài sản của mọi người trên mỗi hành trình.