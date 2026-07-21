An ninh Thủ đô
Trật tự đô thị Chính trị - Xã hội Thế giới Pháp luật Video Thành phố thông minh Văn hóa - Giải trí Thể thao Sống ở Hà Nội Kinh doanh
Danh mục
MEDIA
THÔNG TIN THÊM

Multimedia

Từ vụ cháy xe giường nằm: Chủ động phòng ngừa để bảo đảm an toàn

P.V

ANTD.VN - Vụ cháy xe khách giường nằm mới đây tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ cháy, nổ đối với phương tiện vận tải hành khách. Để hạn chế rủi ro, các đơn vị kinh doanh vận tải cần thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, nhiên liệu, động cơ, lốp xe và trang bị đầy đủ bình chữa cháy, búa thoát hiểm theo quy định. Chủ động phòng ngừa là giải pháp quan trọng để bảo vệ tính mạng và tài sản của mọi người trên mỗi hành trình.

Video khác

Xem theo ngày:
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng