Cặp chị em buôn lậu và vận chuyển trái phép hơn 12.000 tỷ đồng qua biên giới

ANTD.VN - Ngày 23-9, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm đối với 12 bị cáo trong vụ án “Buôn lậu và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”...

Tại vụ án, bị cáo Trần Thế Mạnh (SN 1982, ở xã Hoài Đức, Hà Nội) bị truy tố về các tội “Buôn lậu”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Liên quan, bị cáo Trần Thị Nga (chị gái Mạnh, SN 1977, ở xã Gia Lâm, Hà Nội) bị truy tố về các tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Buôn lậu”. Các bị cáo còn lại lần lượt bị xét xử về trong những tội danh nêu trên hoặc tội “Trốn thuế”.

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Theo cáo trạng, vì động cơ vụ lợi, từ năm 2021 - 2023, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và TP Hà Nội, bị cáo Trần Thế Mạnh và chị gái là Trần Thị Nga cùng các đồng phạm đã thực hiện loạt hành vi phạm tội.

Cụ thể, từ năm 2018 - 2023, Mạnh đứng tên thành lập hoặc nhờ người thân đứng tên 7 công ty. Sau khi thành lập công ty, những người được Mạnh nhờ đứng tên đã giao lại chữ ký, con dấu công ty cho Mạnh quản lý.

Hai bị cáo Mạnh và Nga đã sử dụng các pháp nhân trên làm thủ tục nhập khẩu đồ gia dụng, đồ dùng trong gia đình và thiết bị điện tử từ Trung Quốc về Việt Nam.

Quá trình làm thủ tục nhập khẩu, thông quan, Nga sử dụng 7 pháp nhân trên rồi lập hợp đồng ngoại thương, hóa đơn thương mại với phía công ty làm dịch vụ xuất nhập khẩu ở Trung Quốc. Để có đủ tài liệu hợp thức và đủ điều kiện thông quan hàng hóa, bị cáo thuê một số người Trung Quốc làm giả các con dấu.

Nhờ các con dấu giả, bị cáo đã làm giả tổng cộng 376 giấy tờ “Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu” của Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng ở Sở KH&CN tỉnh Lạng Sơn, “Đăng ký kiểm tra thực phẩm nhập khẩu” của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia Bộ Y tế.

Sau đó, bị cáo sử dụng các giấy tờ này để hợp thức hồ sơ buôn lậu 250 lô hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam với tổng giá trị hơn 4,1 triệu USD, tương đương gần 98 tỷ đồng.

Ngoài ra, bị cáo còn giúp sức cho Đặng Thu Hiền (bị cáo trong vụ án) nhập lậu hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam để tiêu thụ và chuyển tiền trái phép sang Trung Quốc để thanh toán, trả tiền cho các chủ hàng trái quy định quản lý ngoại hối với giá trị hàng hóa buôn lậu là hơn 806 tỷ đồng.

Tổng cộng, giá trị hàng hóa buôn lậu của Trần Thế Mạnh và Trần Thị Nga là 904 tỷ đồng.

Từ 2021-2023, Trần Thế Mạnh là chủ mưu, chỉ đạo Trần Thúy Hằng làm giả 3.270 hợp đồng, phụ lục hợp đồng ngoại thương với các công ty ở Trung Quốc để hoàn thiện các bộ hồ sơ vận chuyển trái phép 519 triệu USD, tương đương hơn 12.000 tỷ đồng sang Trung Quốc.

Mạnh tiếp sử dụng các hợp đồng nhập khẩu, quay vòng các tờ khai hải quan đã được thông quan để hợp thức hồ sơ vận chuyển tiền trái phép sang Trung Quốc cho người Trung Quốc và nhiều cá nhân tại Việt Nam.

Bị cáo Mạnh mở tổng cộng 21 tài khoản cá nhân tại 21 ngân hàng thương mại trong nước nhằm mục đích nhận tiền từ khách hàng có nhu cầu chuyển tiền. Bị cáo cũng mở tài khoản thanh toán của 5 công ty tại 29 ngân hàng trong nước để thực hiện thanh toán quốc tế.

Sau khi liên hệ, mở tài khoản ngân hàng, Mạnh lập các nhóm Zalo với nhân viên từng ngân hàng, nhóm kế toán. Hàng ngày, nhân viên ngân hàng sẽ thông báo tỷ giá USD trên nhóm Zalo này, Mạnh và Hằng lựa chọn ngân hàng có tỷ giá thấp nhất để mua USD chuyển sang Trung Quốc cho khách hàng.

Tài liệu truy tố cũng thể hiện, số tiền cần chuyển sang Trung Quốc được chuyển đến nhiều tài khoản khác nhau theo yêu cầu của khách hàng. Do đó, Mạnh chỉ đạo Hằng làm giả phụ lục hợp đồng ngoại thương, hợp đồng ba bên nhằm đưa tài khoản thụ hưởng vào hợp đồng…

Ngoài ra, từ năm 2022- 2023, trên địa bàn Hà Nội, hộ kinh doanh Đinh Văn Hậu có doanh thu hơn 73 tỷ đồng nhưng không lập sổ sách kế toán, không kê khai nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân, gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng.