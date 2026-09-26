Cảnh sát giao thông tăng cường xử lý học sinh vi phạm

ANTD.VN - Dù lực lượng CSGT đã tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, xử lý ngay từ đầu năm học mới, tình trạng học sinh vi phạm pháp luật giao thông vẫn tái diễn tại nhiều khu vực trường học. Đáng chú ý, một số phụ huynh chưa làm gương, thậm chí giao phương tiện cho con khi chưa đủ điều kiện điều khiển.

Vi phạm vẫn tái diễn

Từ đầu năm học 2026-2027, công tác bảo đảm TTATGT tại các khu vực trường học được lực lượng CSGT Công an thành phố Hà Nội xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Cùng với tổ chức tuyên truyền pháp luật trực tiếp tại các trường, lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường, khu vực cổng trường, tập trung vào những hành vi có nguy cơ gây mất an toàn đối với học sinh.

Các nội dung tuyên truyền tập trung vào việc chấp hành quy định về độ tuổi điều khiển phương tiện, đội mũ bảo hiểm, không chở quá số người quy định, không giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển và trách nhiệm của cha mẹ trong việc quản lý, giáo dục con em.

Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra, xử lý cho thấy, tình trạng vi phạm vẫn còn xảy ra. Một số học sinh tiếp tục điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện, không đội mũ bảo hiểm hoặc chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm. Những vi phạm này không chỉ diễn ra đơn lẻ mà có thời điểm tập trung vào các khung giờ học sinh đến trường và tan học.

Đáng chú ý, phía sau không ít trường hợp học sinh vi phạm là sự buông lỏng quản lý hoặc chưa làm gương của người lớn. Thực tế cho thấy, có phụ huynh đưa, đón con nhưng bản thân chưa chấp hành nghiêm các quy định về TTATGT.

Tình trạng học sinh điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm vẫn tái diễn dù đã được tuyên truyền qua nhiều kênh thông tin

Có trường hợp giao phương tiện cho con sử dụng dù biết con chưa đủ điều kiện điều khiển. Những hành vi tưởng như nhỏ của người lớn lại có thể trở thành thói quen, tác động trực tiếp đến nhận thức và hành vi của trẻ khi tham gia giao thông.

Nắm được tình hình, Đội CSGT đường bộ số 9, Phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội phối hợp Công an xã Phúc Lộc đã tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT trong lứa tuổi học sinh tại khu vực trường học trên địa bàn.

Tại khu vực cổng Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Phúc Thọ (cũ), chỉ trong buổi sáng, tổ công tác liên ngành đã phát hiện, xử lý hơn 20 trường hợp học sinh vi phạm. Các lỗi chủ yếu gồm không đội mũ bảo hiểm, điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện và chở người không đội mũ bảo hiểm.

Ngay khi phát hiện vi phạm, lực lượng chức năng tiến hành ghi hình, kiểm tra và yêu cầu học sinh liên hệ phụ huynh đến phối hợp giải quyết. Việc kiểm tra, xử lý được thực hiện ngay trong khuôn viên nhà trường, với sự tham gia của đại diện nhà trường và phụ huynh.

Nhiều phụ huynh vẫn chưa làm gương cho con

Cách làm này nhằm bảo đảm việc xử lý vi phạm không chỉ dừng ở việc lập biên bản, mà còn giúp học sinh nhận thức rõ hành vi vi phạm của mình; đồng thời để phụ huynh trực tiếp nắm được những lỗi mà con em mình mắc phải, từ đó nâng cao trách nhiệm trong quản lý, giáo dục con em.

Thiếu tá Lê Học Sỹ, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 9 cho biết, sau đợt phối hợp với Công an xã Phúc Lộc, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động phối hợp với Công an các xã khác dọc tuyến Quốc lộ 32 qua địa bàn Hà Nội.

"Việc xử lý vi phạm ngay trong khuôn viên nhà trường, đồng thời mời phụ huynh cùng tham gia giải quyết nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp giữa gia đình, nhà trường và lực lượng chức năng trong quản lý, giáo dục học sinh chấp hành pháp luật về giao thông" – Thiếu tá Lê Học Sỹ nhấn mạnh.

Cùng với kiểm tra trên đường, lực lượng chức năng cũng phối hợp với nhà trường kiểm tra các khu vực trông giữ xe trong sân trường, qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng học sinh sử dụng phương tiện không đúng quy định.

Qua kiểm tra tại khu vực trông giữ phương tiện của nhà trường, lực lượng chức năng chưa ghi nhận trường hợp vi phạm.

Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm kiểm soát từ sớm, từ xa việc học sinh sử dụng phương tiện đến trường. Bởi nếu chỉ kiểm tra, xử lý ngoài đường mà không kiểm soát việc phương tiện được đưa vào trường học bằng cách nào thì nguy cơ vi phạm vẫn có thể tiếp diễn.

Xử lý nghiêm đi đôi với tuyên truyền, giáo dục

Đại diện Công an xã Phúc Lộc cho biết, ngay từ đầu năm học, đơn vị đã tổ chức tuyên truyền pháp luật về TTATGT tại các trường học trên địa bàn với nội dung sinh động, bám sát thực tế. Thời gian tới, Công an xã tiếp tục phối hợp với lực lượng CSGT và nhà trường tăng cường tuyên truyền, đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của phụ huynh trong việc quản lý, giáo dục con em chấp hành các quy định khi tham gia giao thông.

Lực lượng Cảnh sát giao thông vẫn tiếp tục tăng cường xử lý kết hợp tuyên truyền để nâng cao ý thức của phụ huynh và học sinh

Còn về phía Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Phúc Thọ (cũ), Trung tâm đánh giá cao hoạt động tuyên truyền, kiểm tra, xử lý của lực lượng Công an; đồng thời khẳng định nhà trường sẽ tiếp tục phối hợp triển khai các biện pháp giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông cho học sinh và phụ huynh.

Theo thống kê của Phòng CSGT, từ ngày 17/9 đến ngày 23/9/2026, lực lượng CSGT toàn thành phố đã phát hiện, xử lý 8.456 trường hợp vi phạm TTATGT; tạm giữ 1.847 phương tiện, tước giấy phép lái xe 60 trường hợp, trừ điểm giấy phép lái xe 1.208 trường hợp. Trong đó, có 672 trường hợp học sinh vi phạm.

Những con số trên cho thấy, bên cạnh công tác tuyên truyền, việc kiểm tra, xử lý vi phạm vẫn cần được duy trì thường xuyên, liên tục, nhất là tại các khu vực trường học, nơi tập trung đông học sinh và phương tiện vào đầu giờ, cuối giờ học.

Lực lượng CSGT xác định, xử lý vi phạm đối với học sinh không đơn thuần nhằm xử phạt, mà quan trọng hơn là tạo chuyển biến về nhận thức, hình thành thói quen chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông. Do đó, quá trình xử lý được gắn với tuyên truyền, giáo dục và sự tham gia của phụ huynh, nhà trường.

Tất cả các trường hợp vi phạm đều bị xử lý để răn đe, đồng thời nâng cao trách nhiệm của cha mẹ cũng như học sinh khi tham gia giao thông

Đặc biệt, để việc giáo dục đạt hiệu quả, mỗi phụ huynh cần thực sự là tấm gương cho con em mình. Việc nhắc nhở con đội mũ bảo hiểm, không giao xe khi con chưa đủ điều kiện, chấp hành đúng quy định khi đưa đón con đến trường phải bắt đầu từ chính hành vi của người lớn.

Thời gian tới, lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp với Công an cơ sở và các nhà trường duy trì tuyên truyền, tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến, địa bàn, khu vực trường học; đồng thời kiểm tra việc trông giữ phương tiện trong trường, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm.

Tăng cường phối hợp với các nhà trường để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong môi trường học đường

Việc kết hợp giữa tuyên truyền để nâng cao nhận thức, kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến thực chất trong ý thức chấp hành pháp luật giao thông của học sinh. Qua đó, phát huy đồng bộ vai trò của lực lượng Công an, nhà trường và gia đình, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn cho lứa tuổi học đường.